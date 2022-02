Cine sunt oligarhii ruși cărora Londra „le strânge cureaua”. Printre ei, fostul partener de judo al lui Putin

Vremea se va răci simțitor, fiindcă teritoriul țării se va afla sub influența unei mase de aer polar. Precipitațiile ne vor ocoli, însă rămâne pericolul ca pe drumuri să se...

În acest an, pentru prima dată în istorie, populația tânără care intră în viața activă va fi mai mică decât populația în vârstă care iese din...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Nicolai Ceaus, or Mykola Chaus, deja fost judecător din cadrul Judecătoriei Dniprovski din Kiev, Ucraina, cunoscut spațiului public pentru faptul că a ascuns bani din mite prin borcane, a...

Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, vreme de câteva decenii, Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, o invenţie prin care comuniştii atei au dorit să...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce...

Instaurarea comunismului in Rusia, la 7 noiembrie 1917, nu a fost – câtuși de puțin – un act spontan, ci rezultatul unui amplu proiect secret (“Planul Marburg”),...

8 februarie 1859, are loc primirea entuziastă a domnitorului Principatului Moldovei şi de curând domnitorul Principatului Valahiei Alexandru Ioan Cuza la Bucureşti, unde el rosteşte...

Numele Morozan are la bază cuvântul rusesc moroz „ger”, „îngheţ”, de la care, la ruşi, a apărut numele de persoană Moroz, atestat documentar de la mijlocul...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenskiy a declarat marţi că are în vedere ruperea relaţiilor diplomatice cu Rusia, acuzând-o că pregăteşte continuarea „agresiunii militare împotriva Ucrainei”, după ce omologul său rus Vladimir Putin a recunoscut luni...

Boris este vicepreședintele Federației Ruse de Judo. El sponsorizează Proiectul SMP Racing, care sprijină tinerii piloți de curse ruși. În vârstă de 65 de ani, Boris Rotenberg are, potrivit Forbes, o avere de 1,2 miliarde de dolari.

Spre deosebire de Arkady, Boris nu a fost supus sancțiunilor Uniunii Europene pentru că are cetățenie finlandeză. În 2018, Forțele de Apărare finlandeze i-au interzis însă lui Rotenberg să construiască o pensiune pe amplasamentul său, deoarece aceasta se află în apropierea unei baze militare.

Arkady Rotenberg, prietenul și fostul partener de judo al liderului de la Kremlin În vârstă de 70 de ani, Arkady Rotenberg are o avere de 3,4 miliarde de dolari, potrivit Forbes. El este fostul partener de antrenamente de judo al lui Vladimir Putin. La sfârșitul anilor 2000, Arkady Rotenberg a devenit proprietarul SGM Group și Mostotrest, acum două dintre cei mai mari companii de construcții din Rusia. Ambele companii au fost vizate de sancțiunile UE în 2018 din cauza participării lor la construcția podului care leagă Rusia de Crimeea.

În vârstă de 69 de ani, el este unul dintre cei mai puternici oameni din Rusia și are legături strânse cu președintele Vladimir Putin. Din acest motiv, a fost pus pe lista de sancțiuni a Statelor Unite încă din 2014. Timchenko și-a vândut participația la compania Gunvor partenerului Torbjörn Törnqvist în 2014, cu o zi înainte de a fi pus pe lista de sancțiuni. El rămâne președintele ligii naționale de hochei ruse KHL și este președintele clubului de hochei SKA Saint-Petersburg.

Potrivit Forbes, Timchenko are o avere de 23,5 milarde de dolari, fiind printre primii 100 cei mai bogați oameni din lume. Gennady Timchenko deține participații în diverse companii rusești, inclusiv compania de gaze Novatek și producătorul petrochimic Sibur Holding.

De asemenea, băncile rusești Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank și Black Sea Bank vor primi aceleași sancțiuni, ca urmare unui pachet despre care premierul Boris Johnson a declarat că este doar începutul și va fi urmat de altele.

Acţiunile Facebook au scăzut cu aproximativ 20% după ce compania americană a anunţat o creştere a reclamelor sub aşteptări şi că, pentru prima oară, a pierdut utilizatori, notează...

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)