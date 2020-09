Curs valutar

Igor Dodon și-a anunțat candidatura la prezidențialele din acest an. Acesta a venit la CEC împreună cu deputații PSRM Vlad Batrâncea și Vasile Bolea.

Cupola de aur a Catedralei Ortodoxe de pe malurile Senei din Paris străluceşte în soare. Construită de guvernul rus că parte a unui nou centru cultural şi spiritual, ea are vedere spre...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Cum se raportează evreii dintr-un cămin de bătrâni din București la evenimentele din 23 august 1944? În această dimineață am ascultat punctele de vedere ale mai multor rezidenți...

Comemorarea la 1 septembrie 2019 a 80 de ani de la debutul militar al celui de-Al Doilea Război Mondial are loc în contextul exacerbării tendinţei ofensiv-mitologice din ultimii...

În 2001 au loc la New York atentatele teroriste de la World Trade Center, revendicate de Al-Qaida

Olga Focșa din Strășeni a evadat de două ori de sub baionetele sovieticilor, apoi și-a trăit o bună parte din viață, ascunsă în podurile sătenilor

Încheiem seria de articole cu privire la distrugerea Chișinăului de către armata roșie de ocupaţie, în cel de-al Doilea Război Mondial. După cum am relatat și în...

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Circulara Comisiei Electorale Centrale (CEC), care interzice partidelor să finanțeze campaniile candidaților înaintați, nu are valoare juridică. Asta a declarat Alexandru Tănase, ex-președintele Curții Constituționale în cadrul emisiunii „Punctul pe azi” de...

În fine, de pe urma recentrării globului pierd rău ”sistemul nostru jurnalistic monopartid”, apusean, spre a-l relua pe ziaristul american Jacob Siegel, corectitudinea politică și, nu în ultimul rând, Europa. Care, ”dependentă de armonie”, spre a folosi expresia fostului ambasador german la Moscova, și-a plasat mai toate ouăle politice externe în coșul împăciuitorist, pro-iranian și pro-palestinian . Bătrânul Continent, care sub conducerea Angelei Merkel a înregistrat în ultimii cinci ani masive eșecuri, între care și Brexitul și polarizarea internă a Europei, și le vede acum sparte de mult disprețuiții și perpetuu osândiții Trump și Netanyahu și de beneficiile politicilor lor dure, de maximă presiune. Ieșirea ei din diplomaticul con de umbră va presupune recalibrarea din temelii a politicilor externe europene și a relațiilor transatlantice.

În loc să susțină acordul, plasându-se politic de partea realității, iar moral, de partea bună a istoriei, ministerul rus de externe a difuzat o declarație prea puțin credibilă, potrivit căreia ”stabilitatea în Orientul Mijlociu” ar depinde chipurile de rezolvarea ”chestiei palestiniene”. Or, dacă demonstrează ceva, înțelegerea cu EAU și Bahrein, căreia i-ar putea urma altele, cu Arabia Saudită și alte țări din regiune, probează tocmai faptul că pacea în regiune nu depinde defel de OEP, de Hamas, de palestinieni, și cu atât mai puțin de iranieni, turci, ruși, ori chinezi. Ci, spus simplu, de americani. Care-și dovedesc capacitatea de a acționa sub Trump ca o veritabilă superputere chiar și în urma inepției politice externe trumpiste, care e îndeplinirea promisiunii electorale republicane de retragere a militarilor americani dislocați în Orientul Mijlociu.

Acordul Abraham le demonstrează dincolo de orice îndoială rezonabilă că liderii lor s-au înșelat grav, de vreme ce, între timp, nu doar că extremismul n-a obținut sperata distrugere a statului evreu, ci și-a văzut dușmanul istoric, Israelul, întărindu-se decisiv. În fața acestui colosal eșec, liderul palestinian Mahmud Abbas va continua o vreme să refuze să admită realitatea, reiterând vechile mantre. De pildă, că ”nu va fi pace până ce nu li se va da palestinienilor un stat propriu, cu Ierusalimul răsăritean în chip de capitală”. Or, realitățile sfârșesc prin a bate orice orbire ideologică.

Or, pe lângă intenționata cumetrie a lui Donald Trump, unul din nașii involuntari ai celor două păci israeliano-arabe încheiate marți la Washington, e, în mod cert, Iranul șiit. Ale cărui ambiții de putere nucleară, totalitară și globală a sfârșit prin a-i speria pe arabii suniți în așa un hal, încât nici turcii nu i-au mai putut calma. În frunte cu saudiții, arabii s-au refugiat, deci, în brațele SUA și la pieptul normalizării raporturilor cu o putere regională masiv amenințată, la rândul ei, de Iran și de aliații lui, între care Turcia și Frăția Musulmană, care domină la Ankara, în Qatar, sau la Tripoli.

Urmând păcii Israelului cu Egiptul și Iordania, Acordul Abraham ar merita epitetul de istoric chiar și numai pentru că a înmormântat definitiv boicotul arab menit să-i ajute pe palestinieni să-și impună revendicările în Țara Sfântă. Boicot pe care înțelepciunea politică și morală convențională îl credea, eronat, imuabil și etern. Or, înțelegerea implică și aruncarea în aer a altor varii clișee legate de Pământul Făgăduinței și de orașul său al păcii, Ierusalim.

