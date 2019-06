Cine vrea să preia puterea la Chișinău?

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Dragi compatrioți! Azi aici sunt adevărații patrioți ai Republicii Moldova! Am auzit o noutate extraordinară azi, că Dodon a dormit pentru prima dată la el acasă – în ambasada Rusiei!

Consiliul Sindicatului "Demnitate", care are menirea de a proteja drepturile social-economice ale angajaților din poliție, vine cu un îndemn către cetăţeni să nu admită provocări şi atacuri în adresa poliţiştilor.

După multiple vizite la Bruxelles în timpul cărora le-au dat garanții oficialilor UE că au intenții nobile și creștine, Năstase și Sandu au făcut alianță cu Igor Dodon care a dat garanții Kremlinului că va readuce Republica Moldova sub influența totală a Rusiei. Cine nu crede să vadă înregistrările video apărute recent în care spune clar că Moldova trebuie federalizată, adică dezintegrată.

Imaginea de Jana d’Arc pe care și-o atribuie Maia Sandu poate fi ușor spălată făcând o simplă analiză a ultimilor ani în care micul politician a primit bani și consultanță cu sprijinul exponenților lumii interlope. Potrivit unei investigații jurnalistice realizate de zeppelin.md , apărută la începutul acestui an, liderul PAS, Maia Sandu, a beneficiat de consultanță politică din partea unui expert american, plătit de raiderul numărul unu în CSI, Veaceslav Platon. Este vorba despre Noel Boxer, consultant politic specializat în campanii electorale. Specialistul a fost plătit cu 12 mii de dolari pe lună, în perioada iulie – noiembrie 2016, înainte de alegerile prezidențiale. Suma, adică cel puțin 60 de mii de dolari, nu a fost declarată de Partidul Acţiune şi Solidaritate.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)