Ciocnirea civilizațiilor: Aproape jumătate dintre francezi și germani consideră că islamul este incompatibil cu valorile occidentale

Se întâmplă foarte rar să vezi un film bun la posturile noastre TV. Despre unul dintre aceste filme, care a fost difuzat și în acest an la Canal 3, Crăciun fericit (Crăciunul în tranșeele Primului Război Mondial) am scris anul trecut.

Astăzi nu voi scrie despre politică! Pentru că se supără lumea, se enervează… Am ales o temă mai neutră - celebrul meu omonim, omofon și omograf Constantin Tănase, marele actor de la Teatrul „Cărăbuș” din Bucureștiul… de altădată.

Tânărul de 25 de ani care şi-a vândut un rinichi pentru a face rost de suficienţi bani pentru un iPhone se află pe patul de spital şi are nevoie de un transplant.

SUA tocmai s-au retras din Tratatul INF semnat în 1987 cu Uniunea Sovietică. Expertul în geografie al Centrului European pentru Relații Internaționale ( l’European Centre for International Affairs), Laurent Chalard, analizează în publicația Le Figaro consecințele...

