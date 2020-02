Ciocoi a repetat mot à mot cuvintele spuse de Serghei Lavrov la întrevederea cu Nicu Popescu, din 11 septembrie, de la Moscova

Reiau publicarea de texte în TIMPUL. Am încetat în fatidicul an 2018, când mișcarea noastră pentru Unire a speriat pe mulți și a fost zdruncinată din temelii. De la Plahotniuc, la conserve KGB, deghizați în mari patrioți ai neamului, toți au făcut ca mișcarea noastră să fie...

Văd multă vârcoleală a guvernării socialisto-democrată pe lângă istorie. Ba ministrul care încurcă discursurile are ceva cu manualele, ba se resping toate proiectele Institutului de Istorie, de o expertiză la comandă (despre asta voi mai scri), ba se organizează diferite...

România a făcut paşi importanţi şi are potenţialul să devină lider regional, a afirmat vineri ambasadorul Statelor Unite, Adrian Zuckerman, într-o vizită la fabrica Ford de la Craiova.

În spiritul sloganului „Moldova are viitor”, inclusiv grație căruia a câștigat alegerile prezidențiale în 2016, președintele Igor Dodon spune că „fără Moldova, Transnistria nu are viitor”, iar o anumită integrare, mai ales economică, între cele două maluri ale Nistrului...

