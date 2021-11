CIRC! Ruslan Popov, adjunctul procurorului general s-a internat la Centrul COVID de la Moldexpo

Ruslan Popov, adjunctul suspendat al procurorului general suspendat a fost transferat din izolatorul Centrului Național Anticorupție (CNA), la Centrul COVID de la Moldexpo. Informația a fost oferită Ziarului de Gardă de către Igor Hlopețchi, avocatul lui Popov.

Apărătorul adjunctului suspendat susține că Ruslan Popov are simptome specifice virusului COVID-19, însă, deocamdată, nu sunt rezultate în acest sens.

„Clientul meu este internat la Centrul COVID de la Moldexpo. Are simptome. Eu, ieri seara, la ora 24:00 am fost la el, rezultatele deocamdată nu erau. De la escortă nu mi-au permis pătrunderea în interior. Noi așteptăm rezultatele. Are febră, dureri în gât, amețeli și slăbiciuni. Eu am aflat ieri la ora 22:00 când am venit cu coletul cu pastile. Din cât mi-a explicat procurorul pe la ora 18:00 a fost dus la Centrul COVID”, a declarat Hlopețchi pentru ZdG.