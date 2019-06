Circa 100 de companii autohtone participă la expoziția „R. Moldova prezintă” desfășurată în România

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Sezonul cald aduce numeroase alimente proaspete pe care trebuie să le includem în dieta noastră. Fructe şi legume din abundenţă, proaspete şi delicioase, toate reprezintă o variantă ideală şi sănătoasă pentru zilele de vară. În plus, multe dintre fructele şi legumele de...

Cernobîl, serialul produs și difuzat de HBO, a înregistrat cea mai mare notă din istorie pe platforma de filme IMDB, depășind astfel și documentarul Planet Earth II (9.5) și celebrul serial Game of Thrones (9.4). Totuși, înainte de Cernobîl a fost dezastrul nuclear...

Potrivit Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI), evenimentul are drept scop facilitarea schimbului de experiență și bune practici, crearea celor mai favorabile condiții de interacțiune și colaborare, promovarea imaginii Republicii Moldova și amplificarea relațiilor comercial-economice cu România.

