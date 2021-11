Claudiu Târziu (AUR): Menținerea sau retragerea R. Moldova din CSI constituie un test de europenitate pentru autoritățile de la Chișinău

Ca urmaș al unor români basarabeni din ținutul Sorocii, aș dori să exprim convingerea că a sosit momentul ca Republica Moldova să declanșeze oficial procedurile de retragere din CSI. Mai mult chiar. În virtutea relației sale speciale și privilegiate dintre cele două capitale românești, Bucureștiul are obligația să încurajeze Chișinăul ca acesta să urmeze exemplul Ucrainei, Georgiei și Turkmenistanului.

Ucraina, unul dintre cele trei state slave cofondatoare ale CSI, a încheiat procedurile de ieșire de pe orbita Moscovei în anul 2019, după ce Federația Rusă anexase peninsula Crimeea și preluase controlul efectiv asupra regiunilor ucrainene Donețk și Lugansk. Astfel, Republica Moldova este deja al treilea an izolată geografic de restul statelor CSI.

Claudiu Târziu, copreședintele Alianței pentru Unirea Românilor, a arătat, în cea mai recentă declarație politică a sa, faptul că este imperios ca Republica Moldova să se retragă din CSI, adică să iasă sub influența Moscovei, pentru a se putea apropria și mai mult de România și Uniunea Europeană.

Copyright © 2006 - 2021 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Economie 11 Noiembrie 2021, ora: 04:47

Directorul general al Apple, Tim Cook, a dezvăluit marţi că deţine criptomonede, după ce a fost întrebat la conferinţa The New York Times DealBook dacă are în proprietate bitcoin sau ethereum, transmite CNBC.