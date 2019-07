Clipe de COȘMAR: Pasagerii unui avion spun rugăciuni şi încearcă să ia legătura cu cei dragi, după ce motorul aeronavei s-a defectat / VIDEO

Motorul unei aeronave care efectua un zbor în SUA, între Baltimore şi Atlanta s-a defectat în aer, iar cei aproape 150 de pasageri care se aflau la bordul avionului au trecut prin momente de groază, după ce în interior a pătruns fum.

„După ce am auzit o explozie puternică, am văzut cum pătrunde fum în cabină şi ne-am speriat foarte tare”, spune Avery Porch, unul dintre pasageri, pentru un post afiliat CNN. „Avionul a încetinit un pic, temperatura în cabină a crescut, iar alimentarea cu oxigen a fost întreruptă”, a adăugat Porch.

Aproape 150 de pasageri erau aflaţi la bordul avionului Delta 1425, care efectua cursa Atlanta – Baltimore, atunci când unul dintre motoarele aeronavei a fost avariat, a confirmat compania aeriană.

Imagini surprinse de unul dintre pasageri arată cum o componentă de metal era blocată în interiorul motorului, în timp ce avionul se afla în aer.

Pasagerii susţin că trecuse mai bine de o oră de la decolare, atunci când căpitanul i-a informat că se pregătesc pentru o aterizare de urgenţă.

„Mi-am scos repede telefonul, chiar dacă ştiam că nu am semnal, şi am încercat să îi trimit mesaj mamei mele, să îi spun că o iubesc”, a declarant iubitul lui Porch, Tyler Kreuger.

Aeronava de tip MD-88 a aterizat în siguranţă pe Aeroportul Internaţional Raleigh-Durham, a afirmat un purtător de cuvânt al Administraţiei Aviaţiei Federale.

După aterizare, pasagerii au fost transferaţi pe alte aeronave pentru a ajunge la destinaţia iniţială. Compania Delta a declarat că motorul avionului a fost înlocuit, iar avionul urmează să reintre în serviciu în următoarele ore.

Motorul avariat al aeronavei urmează să fie inspectat de o echipă de experţi din Atlanta.

