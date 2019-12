Școala pentru românii din Poroșcovo prinde contur

Sursa a mai explicat că această clădire are uși și ferestre, este tencuit, dar lucrările s-au poticnit la faza izolație. „Pentru a putea fi utilizată și iarna, cele două săli trebuie izolate termic cu podele (pe jos) și cu vată minerală (sus) deasupra tavanului din rigips. În felul acesta, sperăm ca la primăvara să putem face primele activități”, a mai adăugat părintele Eftimie Mitra.

„Săptămâna trecută, cațiva tineri volohi au pus tavanul la coridor și cele doua săli de clasa (mică și mare). Sub grinzi s-a podit cu scânduri, iar pe scânduri au fost aplicate plăci de rigips. Manopera a fost facută voluntar de către volohi, iar cheltuielile au fost suportate de o asociație din Oradea. Până în prezent am reușit să ducem două catedre, o parte din mesele și scaunele destinate sălilor de curs. Acestea au fost donate de Institutul Eudoxiu Hurmuzachi în vara anului 2018”, a informat părintele Eftimie Mitra, sprijinul comunității izolate de români/volohi din Poroșcovo, Ucraina.

Copyright © 2006 - 2019 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Familia Regala a Marii Britanii face angajari. Astfel, regina Elisabeta a II-a cauta o persoana care sa se ocupe de conturile de social media ale Casei de Windsor. Salariul este avantajos: 50.000 de lire sterline pe an.

Actualitate 14 Decembrie 2019, ora: 08:41

Potrivit meteorologilor, astazi, se prevede cer variabil. Presiunea atmosferica va fi scazuta. In urmatoarele zile vremea se va incalzi usor. In cursul noptii, in nord se asteapta 1 grade, ziua termometrele vor indica 10 grade.