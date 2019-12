Școala sovietică, un factor important al deznaționalizării basarabenilor

Pe la sfârșitul anilor ‘40, în URSS a fost declanșată o campanie antievreiască, camuflată sub masca „luptei cu cosmopolitismul”. Îi viza mai întâi de toate pe specialiştii evrei în domeniul medicinei, culturii, tehnicii etc. Indicațiile neoficiale ale Kremlinului de stârpire a sionismului au ajuns și la Chișinău. Procurorul Osipov, în adresarea sa către Brejnev, nu i-a trecut cu vederea nici pe pedagogii de etnie evreiască.

Documentul critică forurile superioare ale sistemului de educație în planul selectării cadrelor, accentuând că cei de la conducerea ministerului de resort au slăbit atenția faţă de nivelul de pregătire politică și ideologică a angajaților, deoarece mai mulţi dintre aceştia, prin trecutul lor, aparțin dușmanilor de clasă: chiaburilor, colaboraționiștilor români etc. Din aceste considerente, spune Osipov, la 6 iulie 1949, au fost deportați în Siberia 354 de învăţători, împreună cu familiile lor.

Principala carte, după care erau instruiţi copiii în URSS, a devenit „Istoria succintă a Partidului comunist bolșevic unional” (rus: Краткий курс истории ВКПб). De fapt, toată țara trebuia să frecventeze cursuri de studiere a acestei istorii scrise de Stalin și oamenii săi, în care se spunea că ocupația Basarabiei în iunie 1940 a fost o „eliberare de sub jugul moșierilor și jandarmilor români” și că „basarabenii nu mai sunt români, ci moldoveni…”

Aflăm din aceeași notă că numărul cadrelor didactice din Străşeni s-a dublat în doar jumătate de an - de la 81 până la 168 de persoane. Nota informează că 13 dintre aceştia aveau studii superioare, unul fiind inginer, altul economist, trei - juriști și numai șase făcuseră studii de profil. În acelaşi timp, 48 de pedagogi din școlile raionului aveau doar studii medii, iar alţii 104 nu terminaseră nici şcoala.

