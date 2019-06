Coaliția civică pentru alegeri libere și corecte se arată îngrijorată de inițiativele alianței ACUM-PSRM, aprobate prin nerespectarea principiilor transparenței decizionale

Pregătisem altceva pentru acest col de pagină, dar, când am dat în arhiva mea de un articol mai vechi, semnat de + IPS Bartolomeu Anania, am decis să renunţ la el în favoarea articolului acestui cunoscut scriitor şi cleric ortodox român (n. 18 martie 1921 – d. 31 ianuarie...

Pentru a trăi normal, omul are nevoie de acoperiș deasupra capului, căldură în casă, haine și mâncare. Restul sunt mofturi, cum ar spune Caragiale.

Solstitiu de vara 2019. Pe 21 iunie, este solstiţiul de vară în emisfera nordică, adică este cea mai lungă zi din an. Tot atunci, este Ziua Mondială a Soarelui.

Vicepremierul rus, Dmitri Kozak, revine la Chișinău pe un cal alb după ce Moscova a reușit să impună o guvernare pro-rusă, sub acoperireaeuropeană. De această părere sunt comentatorii politici Nicolae Negru și Petru Bogatu, relateaza deschide.md.

România are echipă, România are viitor! După ce au învins Croația (4-1), "tricolorii" au mai produs o victimă la Campionatul European de tineret învingând cu 4-2, pe Stadionul "Dino Manuzzi'' din Cesena, selecționata Angliei. Pușcaș (76' din...

Modificările în Codul Electoral, operate de deputaţii ACUM şi PSRM reduc din independenţa membrilor Comisiei Electorale Centrale. Este opinia directorului de programe Promo-Lex, Pavel Postică, exprimată într-o postare pe Facebook. Potrivit documentului citat, membrii CEC vor fi demiși de Parlament și nu prin deciziile instanțelor judecătorești, cum a fost până în prezent. “Parlamentul a votat, în lectura a doua, un proiect de lege care se pare că diminuează din independenţa membrilor CEC. Întrebarea mea către fracţiunile parlamentare este daca vor găsi persoane care vor accepta în astfel de condiţii să lucreze la CEC? Sunt sigur că mecanismul de desemnare şi revocare poate fi revizuit, dar atât mecanismul, garanţiile, autorităţile ce desemnează etc trebuie să fie parte a unei reforme autentice şi nu decizii bazate pe emoţii şi simpatii politice. Şi a doua întrebare… cine va organiza în aşa circumstanţe de fapt şi de drept alegerile locale generale din 20 octombrie 2019?”, se întreabă Pavel Postică

