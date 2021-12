Colapsul PAS nu va fi atât de rapid cum speră partidele pro-rusești

Campania națională de înverzire a plaiului a demarat anul acesta pe 13 noiembrie, sub genericul ambițios „PLANTEAZĂ-ȚI VIITORUL”. Zeci de instituţii de stat, private, locale...

„Aquila non capit muscas” spune o arhicunoscută maximă latină, ce vrea să însemne că „vulturul nu prinde muște”. Se pare, totuși, că unii vulturi, când nu pot să-și obțină...

Președintele comisiei de grațiere din cadrul Președinției Republicii Moldova lansează ideea declarării persona non grata – a ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Numele Coşcodan provine de la o poreclă care are la bază termenul zoologic coşcodan ce numeşte „o specie de maimuţă cu coada foarte lungă”, termen pătruns la români din...

1 decembrie este ziua naţională a României şi are o însemnătate specială în societatea noastră. Totodată, această zi marchează un eveniment istoric foarte important:...

Numele Miclăuşeanu are la bază prenumele unguresc Miklós, formă ungurească a prenumelui Nicolae.

Sfanta Varvara a trait in timpul imparatului Maximian (284-305), la Heliopolis. Din cauza frumusetii sale trupesti este inchisa intr-un turn, de tatal sau Dioscor. Acest tata pagan considera...

Noi, Alexandru I, Împărat şi monarh al tuturor ruşilor etc.

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Jucătoarea de tenis Emma Răducanu a fost desemnată Personalitatea sportivă a anului 2021, în cadrul tradiţionalei anchete realizată de BBC, după remarcabilul său triumf de la US Open, informează Digi24.ro.

Carambol matinal, pe o stradă din capitala Rusiei. Un șofer sub influența substanțelor narcotice ar fi lovit alte 18 automobile, în plin trafic. Momantul coliziunii a fost surprins de o cameră de supraveghere și postat pe Iz.ru.

Un cutremur cu magnitudinea 6,2 care a avut loc în largul coastelor din nordul Californiei a zguduit o mare parte a statului la scurt timp după ora locală 12.00, potrivit datelor furnizate de US Geological Survey, conform CNN.

Dacă PAS, sau ACUM aveau susținerea ambasadelor, a Uniunii Europene, a organismelor care oferă granturi, noua opoziției va trebui să se descurce singură, pentru că toate aceste instituții sunt totalmente de partea guvernării. Uitați-vă ce se întâmplă cu mass-media finanțată și creată din bani europeni și americani află azi sub controlul total al puterii. Oamenii de acolo înțeleg că accesul la robinetul de granturi depinde de regimul Maiei Sandu. Chiar dacă unicul rol al presei este să critice puterea, televiziuni de tip TV8 critică… opoziția sau puterea anterioară. În loc să ajute PAS, asta le va încurca mai mult, oamenii vor simți că realitatea din viața lor, și realitatea de la televizor nu prea coincid, iar această ruptură se va produce inevitabil, mai devreme sau mai târziu. Cine va profita? Vom vedea, probabil cineva va inventa o nouă minciună și mai mare ca minciuna PAS.

În primul rând, această măsurătoare nu poate fi echivalată cu un rezultat la alegeri, PAS știe că acum nu sunt alegeri și își permite să piardă puncte. Dar asta nu schimbă o realitate clară, așteptările societății față de PAS au fost exagerate, în mare parte e vina chiar a celor din PAS că au creat aceste așteptări. Miile de probleme cu care se confruntă acest stat nu pot fi rezolvate în câteva luni, de fapt ele nu pot fi rezolvate niciodată pentru că ele derivă din simpla existență a acestui stat toxic, prin urmare vor dispărea doar când va dispărea acest pseudo-stat. Nu era nevoie să dea comisia de la Veneția un cartonaș roșu „reformelor” din justiției marca Olesea Stamate, e suficient să vezi că Igor Dodon este în continuare liber și nu are nicio emoție că va păți ceva. Presa afiliată PAS găsește săptămânal noi scheme cu implicarea lui Plahotniuc, vechi de 7 ani, dar nu spun o boabă de Igor „Kuliokarul de Sadova”. Oare de ce? Era evident că PAS nu are niciun program clar în domeniile care ar putea schimba cumva viața oamenilor. Conform unor studii, în anul 2021 R. Moldova a pierdut în jur de 36 de mii de oameni, aceeași cifră se așteaptă și pentru 2022. Acest stat nu intra în faliment doar pentru că basarabenii cu cetățenie română trimit bani acasă, iar organismele internaționale nu au nevoie de o criză umanitară la hotare și ne dau ajutoare. Acest stat nu produce suficienți bani pentru a-și plăti propria existență. Despre ce fel de stat de succes vorbesc cei din PAS? Un singur lucru este mai greu de privit decât felul în care guvernează PAS - felul cum arată opoziția din R. Moldova. Cât timp opoziția din R. Moldova se rezumă la Vlad Batrîncea, Vasea Bolea, Corneliu „kuliok” Furculiță sau Ilan Șor, PAS poate face orice gafă, nu riscă nimic. Doar nu crede cineva că pensionarul senil Voronin va crea o opoziție demnă să-i sperie pe cei din PAS?

Pe 6 şi 9 august 1945 forţele aviatice ale Statelor Unite au lansat bombele nucleare Little Boy şi Fat Man peste oraşele japoneze Hiroshima şi Nagasaki. Pe 26 aprilie 1986, reactorul numărul...

O femeie din SUA a mărturisit că a mâncat cenușa soțului ei mort și spune că a ajutat-o să piardă aproximativ 19 kilograme, scrie The Sun.

Israelul a detectat un prim caz de infectare cu subvarianta Delta Plus a coronavirusului. Purtătorul subvariantei este un copil de 11 ani venit din Europa. Potrivit Times of Israel, acesta...

Actorul Alec Baldwin a ucis accidental o femeie şi a rănit un bărbat, după ce a tras cu un pistol de recuzită în timpul filmărilor pentru un western, în New Mexico.

Doi diplomaţi ruşi au părăsit Kosovo sâmbătă după ce au fost declaraţi persona non grata de Priştina, care îi acuză de ameninţare la adresa securităţii naţionale,...

Serviciile germane de securitate cred că bărbatul găsit mort lângă ambasadei Rusiei de la Berlin, despre care s-a spus că a căzut de la etaj, era un agent sub acoperire al FSB,...

