Coloana a cincea a Moscovei și reforma „simbolicii identitare”

Tricolorul Republicii Moldova este incompatibil cu teoriile staliniste si „stataliste” pe care împărtășește Igor Dodon și este evident că acesta n-a abrogat tricolorul din simplu motiv că nu poate să o facă. Dacă va mai obține un mandat, in mod clar el va încerca să facă acest lucru. In acest context, toată demagogia patriotardă a premierului Ion Chicu este un scuipat in fața celor care au luptat pentru independența acestei țări, dar și a celor care s-au jertfit ca tricolorul românesc să devină drapel național al Republicii Moldova.

