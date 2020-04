COMBINAȚIE INCREDIBILĂ / FOCUL Haric va fi adus cu avionul CHARTER care urma să repatrieze cetățeni din Israel

Un mare poet – am uitat cum îi zice, dar într-adevăr este mare, pentru că unul mic n-ar fi putut spune așa ceva -, deci, un mare poet a scris un gând genial, și anume: „Să nu deștepți niciodată pe sclavul care doarme, căci cine știe de nu visează în acest moment că...

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

Testarea națională în învățământul primar și examenele de absolvire a gimnaziului vor fi anulate în acest an. Decizia a fost luată în contextul situației epidemiologice din țară, a anunțat ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Igor Șarov...

Iata horoscopul zilei de azi JOI 16 APRILIE 2020 ; numele jocului astazi este libertatea. Luna cea emotionala se intalneste cu asumatul Marte in independentul Varsator, oferindu-ne ocazia sa marsam dupa sunetul propriilor batai in propriile tobe. Tu esti creatorul vietii tale si azi iti...

Măsurile de distanțare socială ar putea fi necesare până în anul 2022, au stabilit oamenii de știință, care sunt de părere că există posibilitatea ca noul coronavirus să apară și în anii următori, titrează, miercuri, The Guardian.

Am solicitat informații la acest subiect și de la Autoritatea Aeronautică Civilă și de la Poliția de Frontieră, care ne-au spus că nu pot da un răspuns, deoarece instituțiile sunt responsabile de partea tehnică a zborului charter și, respectiv, de înregistrarea pasagerilor la trecerea frontierei. În rest, nu sunt în drept să ofere informații.

Am încercat să aflăm de la Mitropolia Moldovei dacă delegația R. Moldova va merge în Israel după Focul Haric la bordul acestui avion.

Oamenii susțin că au solicitat insistent la ambasada R. Moldova în Israel să zboare în altă zi, pentru că sâmbătă ar fi închise filialele băncilor și nu pot să-și ridice banii din conturi înainte de a reveni acasă și, în plus, ar ajunge la aeroport chiar în noaptea Învierii, iar unii trebuie să mai meargă sute de kilometri până în raioanele de baștină în cursul nopții de Paști.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)