Combinații de ZODII. 10 cupluri care sunt fericite împreună

Fiecare om are in minte modelul perfect cand este voba despre iubirea adevarata. Altora, insa nu le place sa priveasca cuplurile fercite (care se tin de mana, se saruta mereu sau se ating non-stop). Unor oameni le place sa-si petreaca cea mai mare parte a timpului alaturi de jumatatea lor, altii, insa, doar se prefac.







Mai jos sunt 10 combinatii de zodii care sunt fericite impreuna si 10 care doar se prefac.

Combinatii de zodii fericite: Delicatii Pesti – Pesti

Sunt loiali unii altora. Femeia peste este dedicata 100% barbatului sau si ii acorda intreaga ei atentie si iubire. Barbatul pesti este sensibil si empatic, are intotdeauna rabdare cu emotionala femeie Pesti. Combinatia Pesti – Pesti este castigatoare – intotdeauna se pot baza unul pe celalalt indiferent chiar si daca uneori se mai si cearta. Barbatul Pesti isi poate inghiti mandria intrucat stie ca sunt lucruri mai importante pentru el decat sa castige o disputa. Cei doi se iubesc unul pe celalalt si iubesc sa fie indragostiti.

Se prefac: Incapatanatii Berbec – Scorpion

Se prefac ca sunt fericiti doar pentru ca amandoi sunt prea incapatanati sa recunoasca ca au gresit. Femeia Berbec spune totdeauna ce-i trece prin minte insa o face intr-o maniera imatura. Isi dezvaluie fara complexe sentimentele si nu-i pasa daca asa isi raneste sau nu partenerul. Barbatul Scorpion este incapatanat, posesiv si devine gelos imediat. Cei doi se vor certa adesea si vor mima cu o atitudine pasiv agresiva fericirea si vor evita problemele – de fiecare data cand nu sunt de acord cu ceva incep sa se certe.

Combinatii de zodii fericite: Puternicul Taur – Dependentul Rac

Nu este intotdeauna rau sa fii dependent. Arata ca vrei si poti fi puternic si un sprijin important pentru cei din jurul tau. Nu doar ca esti dependent insa esti si superamuzant si ai o inima foarte buna. Barbatul Taur este stalp puternic in viata ta. El poate fi onest fara sa-ti raneasca sentimentele si iti va fi intotdeauna loial. Cand temperamentul sau vulcanic il face sa izbucneasca, femeia Rac stie exact ce are de facut pentru a-l relaxa si a-l face sa se simta mai bine. Ea nu-l va provoca niciodata intrucat nu-i plac deloc certurile si prefera sa fie fericita.

Se prefac: Sociabila Balanta – Introvertitul Capricorn

Balanta este pasnica, uraste confruntarea insa iubeste conversatia. Este prietenoasa si ii place sa intalneasca oameni noi. Totodata, isi face timp pentru a intretine prieteniile si relatiile cu membrii familiei. Este foarte sociabila. In schimb, Capricornul este total opusul. Ii plac rutina si stabilitatea si rareori isi face planuri de schimbare. Mai mult, Capricornul se simte inconfortabil in situatiile sociale. Capricornul este cel care si atunci cand merge la o petrecere se asaza pe canapea si vorbeste doar cu cei pe care ii considera prieteni. Cand capricornul nu vrea sa iasa in oras, Balanta trebuie sa faca pasul inapoi desi cu parere de rau datorita abilitatii sale de socializare. Din aceasta cauza intre ei doi apar probleme pentru ca niciunul nu vrea sa renunte la placerile sale.

Combinatii de zodii fericite: Loiaii Varsator – Pesti

Atat Varsatorul, cat si Pestii sunt buni, empatici si loiali. De fapt aceste calitati sunt baza relatiei lor. Pestii sunt foarte devotati, dedicati si plini de emotie in legatura cu fiecare aspect al vietii in special cand este vorba despre oamenii la care tin. Ei doresc reciprocitate si sunt raniti usor cand nu primesc inapoi bunatate si iubire. Un Varsator poate fi introvertit, insa pestii il inteleg in totalitate. Amandoi sunt dedicati si loiali asa ca nu vor renunta niciodata unul la celalalt. In plus, Varsatorul este hotarat sa faca lucrurile sa mearga, asa ca renuntatul la celalalt nu este o optiune. Devotiunea este cuvantul de ordine in relatia lor.

Se prefac: Prea increzatorul Leu – Libertinul Sagetator

Leul este un semn zodiacal extrem de puternic, poate chiar cel mai puternic. Are multa incredere in el insusi si nu permite nimanui sa-i stea in cale. In sens negativ, Leul este arogant si dominator. Ii lipseste empatia asa ca ii este greu sa inteleaga Sagetatorul libertin, indiferent de cat de bine il cunoaste. Problema in cazul acestui cuplu este ca leul devine gelos pentru ca el niciodata nu a avut o asemenea libertate precum cea a sagetatorului. Resentimentele se aduna rapid in acest cuplu care pretinde ca totul este in regula cand de fapt lucrurile stau exact invers.

Combinatii de zodii fericite: Inimosul Geaman – Liderul Fecioara

Geamanul aduce o multi de calitati pozitive intr-o relatie. Este flexibil, nu renunta si nici nu este suparacios. In plus, este carismatic, amuzant si optimist indiferent de situatie. Ii place sa se indragosteasca insa nu va avea niciodata o relatie de lunga durata cu persoana nepotrivita sau cu cineva pe care nu-l considera suficient de bun. In schimb, Fecioara este sensibila si realista. Ajuta Geamanul sa nu cada prada gandurilor megative. Este pilonul care sustine Geamanul sa iasa mai des si sa se distreze. Fecioara este increzatoare, la fel si Geamanul. Pe scurt, cele doua semne zodiacale se potrivesc de minune.

Se prefac: Rezervatul Varsator – Extrovertitul Leu

Leul are o personalitate dominanta. Increderea este cuvantul cheie pentru el, ca si dorinta de control, faptul ca este lider, ii place sa faca planuri si sa se tina de ele. Stie ce vrea si obtine ce vrea. Emotiile intra rar in atentia lui, insa si cand o fac nu are nicio problema sa spuna cum se simte. Un Varsator este mai rezervat, uneori fara niciun motiv. Se retrage in el insusi, iar Leul pur si simplu nu poate intelege o asemenea atitudine. In plus, Varsatorul poate fi indecis si nu se poate pune baza pe el. Sunt semne mult prea diferite pentru a face casa buna impreuna.

Combinatii de zodii fericite: Scorpion – Scorpion

Scorpionul este pasional, sexy si empatic. Intelege intuitiv oamenii si, adesea, isi poate ajuta semenii sa se simta mai bine chiar daca nu are prea multe informatii la dispozitie. Combinatia Scorpion-Scorpion este excelenta. Cand unul este la pamant celalalt stie intuitiv ce are de facut pentru a-l ajuta pe celalalt, ca sa nu spunem ca, in general, se cunosc foarte bine unul pe celalalt. In plus, pasiunea lor si sex appeal-ul nu cunoaste limite. Viata lor sexuala nu va fi niciodata plictisitoare sunt foarte buni in a-si demonstra unul altuia dragostea. Se simt mereu intelesi fiecare de partenerul sau.

Se prefac: Emotionalul Rac – Practica Fecioara

Sunt atat de diferiti incat chiar nu se atrag. Racul este emotional, pasional, irrational. Fecioara este practica, analitica. Ia fiecare decizie dupa analize minunioase, rationale. Ce sentimentalism?! Desi sunt constiente de emotiile lor, Fecioarelor nu le place sa ia decizii bazate pe emotii, ci pe rationamente. Pot fi atrasi unul de celalalt pentru ca sunt firi inteligente, insa in niciun caz nu vor face casa buna impreuna.

Combinatii de zodii fericite: Independentul Berbec – Aventurosul Sagetator

Aceste doua zodii total diferite se pot echilibra perfect. Va fi o conexiune instantanee intre ei, inca de la inceput. Berbecul va fi atras de carisma Sagetatorului, iar acesta din urma va fi cucerit de franchetea Berbecului. Atractia fizica se va transforma in iubire, ia relatia se va baza pe respect, onestitate si multa distractie. Desi sunt firi foarte independente, intre ei nu vor exista gelozie si invidie.



Se prefac: Dramaticul si manipulatorul Rac - Rac

Credeai ca relatia Pesti-Pesti sau Scorpion-Scorpion sunt crema prefecatoriei? N-ai vazut combinatia Rac-Rac. Foarte emotionali si schimbatori, ca Pestii, dar si pasionali ca Scorpionii, Racii pot fi incredibil de manipulatori si gelosi. Dar insecuritatea lor ii predispune la a-si controla partenerul, de a-l manipula si, in cele din urma vor ajunge sa fie nefericiti in relatie, iar neintelegerile nu vor intarzia sa apara.

Combinatii de zodii fericite: Atractivul Leu – Stabilul Capricorn

Leii au oricum probleme in a se intelege cu oricine. Mai putin cu o zodie: Capricornul. Acesta din urma este stabil, rabdator si responsabil. Nu ii plac schimbarile de program, ceea ce-l avantajeaza pe Leu care este dornic de rutina. Leii se pot lasa purtati de val si sa flirteze mai mult, insa Capricornii rabdatori ii readuc cu picioarele pe pamant si le arata ce inseamna cu adevarat sa fii conectat in relatie.

Se prefac: Incapatanatul Taur – Dominatorul Leu

Atat Taurul, cat si Leul sunt zodii foarte puternice, increzatoare si incapatanate. Intr-o relatie, vor iesi scantei. Sunt brutal de onesti si nu se vor feri sa se raneasca reciproc. Niciunul nu va dori sa dea inapoi si intre ei se va crea o competitie care va eroda relatia. Este doar o chestiune de timp pana cand se vpor desparti.

Combinatie fericita: Flexibilul Geaman – Liderul Berbec

O relatie bazata pe respect si reciprocitate. Flexibilul Geaman il va lasa tot timpul la conducere pe Berbec. Desi acesta din urma va avea momente in care va fi incapatanat, impulsiv, Geamanul va iubi onestitatea si pofta lui de viata si ii va ierta “iesirile”. La fel si Berbecul ii va suporta schimbarile de stare si vor trai fericiti pana la adanci batraneti.

Se prefac: Carismaticul Sagetator – Sensibilul Peste

Aceste doua semne se vor comporta ca si cand sunt cominatia perfecta. Dar nu e nici pe departe adevarat. Desi va exista atractie intre ei, degajarea Sagetatorului il va face pe sensibilul Peste sa se simta inconfortabil si instabil. Daca la inceput Pestii vor aduce putin calm in viata haotica a Sageatorilor, mai devreme sau mai tarziu acestia se vor plictisi si vor incepe certurile.

Combinatie fericita: Impaciuitoarea Balanta – Pasionalul Scorpion

Balantei ii place sa vorbeasca, dar nu-i plac confruntarile. Scorpionului ii place si lui sa vorbeasca, sa flirteze si, cu timpul, vor invata sa aiba incredere unul in celalalt. Se vor bucura reciproc de pofta celuilalt de viata si se vor echilibra perfect, mai ales in dormitor. Scorpionul este yin, iar Balanta este yang.

Se prefac: Schimbatorul Geaman – Sarcastica Balanta

Balanta si Gemeni? Relatia aceasta nu prea are sorti de izband. Balantei ii place sa fie sociabila, prietenoasa, ceea ce va destabiliza sensibilul si schimbatorul Geaman, care va incepe sa fie egoist si posesiv. De partea cealalta, Gemenii vor incepe sa joace teatru, ceea ce le va enerva la culme pe Balante. Cele doua zodii nu vor fi prea fericite in cuplu iar, la un moment dat, acest lucru va incepe sa se vada.



Combinatie fericita: Amuzantul Sagetator – Puternicul Taur

Aceasta este, intr-adevar o relatie fericita. Ambii au calitati diferite care se intrepatrund perfect. Sageatorul este aventuros, optimist si va sustine cu tarie Taurul in tot ce face. Acest lucru va aduce multa prospetime cuplului. De partea cealalta, Taurul ofera stabilitatea, loialitatea, pragmatismul de care Sagetatorul are nevoie pentru a ramane cu picioarele pe pamant. Chiar si atunci cand Taurul se incapataneaza, Sagetatorul va sti cum sa-l struneasca. Pe termen lung se vor ajuta reciproc.

Combinatie fericita: Impaciuitoarea Balanta – Pasionalul Scorpion

Balantei ii place sa vorbeasca, dar nu-i plac confruntarile. Scorpionului ii place si lui sa vorbeasca, sa flirteze si, cu timpul, vor invata sa aiba incredere unul in celalalt. Se vor bucura reciproc de pofta celuilalt de viata si se vor echilibra perfect, mai ales in dormitor. Scorpionul este yin, iar Balanta este yang.

Se prefac: Schimbatorul Geaman – Sarcastica Balanta

Balanta si Gemeni? Relatia aceasta nu prea are sorti de izband. Balantei ii place sa fie sociabila, prietenoasa, ceea ce va destabiliza sensibilul si schimbatorul Geaman, care va incepe sa fie egoist si posesiv. De partea cealalta, Gemenii vor incepe sa joace teatru, ceea ce le va enerva la culme pe Balante. Cele doua zodii nu vor fi prea fericite in cuplu iar, la un moment dat, acest lucru va incepe sa se vada.

Combinatie fericita: Amuzantul Sagetator – Puternicul Taur

Aceasta este, intr-adevar o relatie fericita. Ambii au calitati diferite care se intrepatrund perfect. Sageatorul este aventuros, optimist si va sustine cu tarie Taurul in tot ce face. Acest lucru va aduce multa prospetime cuplului. De partea cealalta, Taurul ofera stabilitatea, loialitatea, pragmatismul de care Sagetatorul are nevoie pentru a ramane cu picioarele pe pamant. Chiar si atunci cand Taurul se incapataneaza, Sagetatorul va sti cum sa-l struneasca. Pe termen lung se vor ajuta reciproc.

Se prefac: Confruntarea Leu – Leu

Combinatia Leu-Leu inseamna dramatism. Mult dramatism. Desi nu le plac dramele, exact asa se comporta. Leul este puternic, dominant, dornic sa aiba controlul asupra vietii sale, dar nu pot fi doi oameni domininanti intr-o relatie. Cineva trebuie sa faca un pas inapoi, iar in cazul lor… nu prea e cazul! Ar dori, totusi, sa pastreze aparentele. Dar, in realitate, doar se prefac fericiti!

sfatulparintilor.ro