Comedie în politica moldovenească! După ce Șor a vrut să fie președinte de Parlament, acum și Năstase vrea, iar Maia Sandu țintește fotoliul de premier

Am prezentat, în câteva numere, moștenirea latinească din lexicul limbii române, pornind de la faptul că româna este o limbă romanică; ea continuă, la fel ca celelalte limbi romanice, latina. Înainte de a trece la alte componente etimologice ale vocabularului...

Florin Piersic dezminte că are probleme de sănătate, cu atât mai mult cu cât ar fi fost la spital. ” Eu mai am de gând să trăiesc bine”, a declarat marele actor, pentru Observator. În vârstă de 83 de ani, Florin Piersic a ținut să spună că este...

Vă invităm să urmăriți prestaţiile unora dintre cei mai valoroți artişti de jazz de talie internațională la ed. a VII-a Jazz’n Chișinău International Festival, care va avea loc la 16-19 aprilie 2019 in Chișinău, Tiraspol, Soroca, Taraclia.

Amintim că portalul Newsmaker a scris ieri, cu referire la surse proprii, că PAS are 14 deputați, iar PPDA – 12. Iar actual.md care a anticipat exact cele întâmplate astăzi, citând surse din cele două partide, a scris că anume lidera PAS, Maia Sandu, a insistat asupra separării fostului bloc electoral ACUM în două fracțiuni, iar liderul PPDA, Andrei Năstase, a făcut presiuni ca să existe o singura fracțiune, pe care el să o conducă. De asemenea, Andrei Năstase s-a arătat supărat pe Maia Sandu, deoarece documentul a fost elaborat pe la spatele lui. Abia pe ultima sută de metri, PPDA l-a delegat pe vicepreședintele partidului, Alexandru Slusari, să coordoneze conținutul acordului. Documentul semnat nu are, însă, nicio putere juridică și este doar o simplă declarație de intenții.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)