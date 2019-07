Comentatorii politici au viziuni împărțite privind demiterea procurorului (IPN)

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Sunt una din cele 22.650 de victime ale regimului comunist-stalinist de ocupaţie din anii 1940-1944, trimisă cu primul val de deportări din 13 iunie 1941 în regiunea Tomsk a Siberiei, unde am suferit foame groaznică, frig nemilos, chinuri nemaipomenite, înjosiri de neimaginat timp de 17 ani de surghiun.

O echipă de cercetători americani a reuşit ceea ce nimeni nu credea că e posibil, punând sub semnul întrebării definiţia actuală a “morţii cerebrale”.

Pe Violeta Moskalu am întâlnit-o întâmplător la ieșire din Slaviansk, un orășel din estul Ucrainei ocupat timp de câteva luni de forțele rusești și unde s-au dat bătălii grele în 2014. Reporterii HotNews.ro se aflau în zonă într-o vizită...

Noul ministru al Afacerilor Externe a obținut anul trecut salarii de zeci de mii de euro. Din declarația de avere și interese personale a acestuia aflăm însă că Nicolae Popescu nu are în proprietate niciun bun imobil sau mobil, în timp ce familia sa deține trei...

Comentatorul politic Vlad Țurcanu consideră că Parlamentul a recurs la o asemenea formă de îndepărtare a procurorului general din funcție sub presiunea evenimentelor care au avut loc în ultima perioadă. În opinia lui, Euduard Harunjen ar fi trebuit să demisioneze așa cum au făcut judecătorii Curții Constituționale. „Având în vedere că Eduard Harunjen n-a făcut nimic pentru a elucida frauda bancară precum și din cauza modului în care s-a prezentat ca un instrument docil în mâinile Partidului Democrat pentru a hărțui oponenții politici, oamenii de afaceri, primarii loiali, domnul Harunjen ar fi trebuit să plece, dar probabil mai există pentru Partidul Democrat, aflat în opoziție, vreo miză pe care o apără domnul Harunjen”, a declarat Vlad Țurcanu.

