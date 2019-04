Comentatorii politici: Oferta lansată astăzi de PSRM este pentru democrați, nicidecum pentru ACUM!

Fostul ministru al Educaţiei, liberala Corina Fusu, confirmă controversele în jurul banilor oferiți de miliardarul George Soros pentru reformarea învățământului moldovenesc sub patronajul Maiei Sandu.

Prepoziţiile sunt nişte instrumente gramaticale cu ajutorul cărora se face legătura între cuvinte - pe, la, peste, sub, datorită, între ş.a., fiecare apărând într-un anumit tip de sintagme, acceptate de uzul general.

ACUM invită PSRM-ul chiar dacă știu prea bine că socialiștii nu vor accepta, dar ei nu prea au ce face altceva. Ei mimează un fel de activism politic, dar în realitate este o activitate lipsită de sens. O bună parte din electoratul blocului va aplauda cu fidelitate acest comportament, dar cert este faptul că aceste acțiuni nu vor aduce mai mult capital decât are astăzi blocul.

Este evident că o coaliție între PSRM și ACUM nu poate exista. Blocul ACUM din start a spus că nu formează o coaliție de guvernare cu socialiștii și nu trebuie să încerce să impună acele aspecte nuanțate de către o parte din mass-media că ar fi posibilă o coaliție ACUM-PSRM, blagoslovită de Moscova. Nici vorbă de așa ceva. Blocul ACUM a spus clar că scopul este scoaterea instituțiilor statului de sub controlul oligarhic. Ei au fost de acord să lucreze în prima fază în Parlament, să voteze anumite legi, în mod special schimbarea sistemului electoral. Vedem că PSRM nu a menționat nimic despre schimbarea sistemului electoral.

„Nu este exclus că chiar până la Paște, poate puțin mai târziu, se va coace acest Guvern între PSRM și PDM. Am văzut cele anunțate de Partidul Democrat, și anume tematica socială. Am văzut poziția Partidului Socialiștilor prin care a torpilat agenda înaintată de către blocul ACUM. Poziția socialiștilor se referă la politica externă, politică de ordin lingvistic, trecerea anumitor ministere, anumitor instituții în subordinea PSRM. Cred că acestea sunt condițiile convenite cu Moscova. Cred că din aceste motive Moscova se opunea unei alianțe între socialiști și democrați, dorind mai multe garanții și mai multe posibilități de manevră pentru Partidul Socialiștilor. Cred că în baza acestui pachet social al democraților și pachetul lingvistic și de politică externă a socialiștilor va fi ambalată alianța „Pro Moldova” între PSRM și PDM.

Cu blocul ACUM - Blocul ACUM nu vrea de principiu să discute cu democrații și proiectul blocului ACUM a fost respins de socialiști pentru că PSRM nu pomeneșete în niciun fel lucrurile principale ale blocului ACUM, adică așa-zisul pachet antioligarhic, așa că or vom avea lianță PSRM-PDM ori anticiapte.....

„Acum pe rând: Coaliție PDM-PSRM - socialiștii au spus clar că nu vor accepta niciun fel de variante intermediare. Guvern învestit plus condițiile. Am înțeles în sfârșit care sunt lucrurile care îi despart de democrați. Vor ca președintele să obțină înapoi controlul asupra politicii externe, asupra politicii de apărare și propaganda rusească. În rest nu au probleme cu democrații. Ei au spus foarte clar că pe subiectele social-economice nu au niciun fel de probleme.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)