Comisia Europeană invocă protejarea unei specii de gândac pentru suspendarea finanțării autostrăzii Sibiu - Pitești

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Turcia nu putea ceda ceea ce nu-i aparţinea, pentru că Poarta otomană n-a fost niciodată suverană asupra ţărilor române. Poarta însăşi recunoscuse acest lucru, când la Carlovitz, presată de poloni să cedeze Moldo-Valachia, ea răspunse că nu are dreptul de a face...

Sâmbătă, 11 ianuarie 2020, a avut loc prima ședință din noul an a Consiliului Politic Național al Partidului Popular Românesc.

Târgul de Crăciun din or. Taraclia a devenit principala atracție a sărbătorilor din această iarnă în regiunea de sud a țării. Organizat la inițiativa fostului primar de Orhei, Ilan Șor, după modelul celui de la Orheiland, Târgul de la Taraclia este vizitat de...

„Se precizează clar că nu vom primi niciun ban, până când nu se răspunde la clarificările cerute de CE. Până la primirea răspunsurilor, finanțarea este suspendată! În această notificare se face vorbire de lucruri halucinante!!! Este vorba de o specie de gândac și unele chestiuni birocratice lipsite de consistentă. Repet Sibiu-Pitești are Acord de Mediu care tratează inclusiv problema acestui gândac!”, a scris Răzvan Cuc pe Facebook.

Pe traseul autostrăzii Sibiu-Pitesti sunt 11 situri Natura 2000 pentru care CE consideră că nu s-au luat suficiente măsuri de conservare. În zona Cozia autostrada are impact asupra speciei de insecte croitorul cenusiu – morimus funereus, susțin cei de la Comisia Europeană.

