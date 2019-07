Comisia Europeană oferă 10 milioane de euro pentru egalitatea de gen și combaterea violenței în familie - o parte din bani va ajunge la „societatea civilă”

Rareș Bogdan, vedeta Realitatea TV, face o propunere șoc. El cere arestarea unor politicieni de prim rang, printre care Traian Băsescu, Ludovic Orban și Anca Boagiu, sub acuzația de subminare a economiei naționale.

Cartea unui autor de bestseller din Israel, a fost tradusa in Rusia omițându-se fragementul despre ”Putin minicinosul” și distorsionându-se capitolul despre invazia din Crimeea.

Cel de-al treilea Acord care urmează a fi semnat cu Comisia Europeană are ca obiectiv general implementarea Acordului de Asociere, în special pe dimensiunea socială. Acesta va oferi măsuri de sprijin pentru promovarea egalității de gen în țara noastră și combaterea violenței în familie.

Primul Acord de finanțare, în valoare de 8,49 milioane de euro, se referă la consolidarea supremației legii și a mecanismelor anticorupție în Republica Moldova. Acesta include o serie de măsuri pentru a reforma justiția, a dezvolta programul de toleranță zero față de corupție în rândul cetățenilor, a consolida mecanismele de investigare și urmărire penală, precum și eficientizarea sistemelor naționale de recuperare a bunurilor și de declarare a averii.

