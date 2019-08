Comisia Europeană: Semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov a deschis un capitol întunecat din istoria Europei, în care libertatea şi democraţia erau doar un vis

La 23 august 1989 a avut loc protestul cunoscut sub denumirea „Calea Baltică”, eveniment care a coincis cu comemorarea a 50 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov. Cetăţenii din ţările baltice au format un lanţ uman de 600 de kilometri care a străbătut Estonia, Letonia şi Lituania. A fost o demonstraţie paşnică prin care cele trei ţări şi-au unit forţele în lupta pentru libertate.

Chiar şi după sfârşitul celui de al Doilea Război Mondial, mulţi europeni au continuat să sufere zeci de ani sub regimuri totalitare.

"Zeci de milioane de victime au fost deportate, torturate şi ucise sub diferite regimuri totalitare din Europa. Această cruzime, lipsa libertăţii şi încălcarea drepturilor fundamentale în unele părţi din Europa au răpit mai multor generaţii de oameni şansa de a se bucura de libertate şi democraţie".

"În fiecare an, la 23 august, comemorăm milioanele de victime ale tuturor regimurilor totalitare. În această zi, în 1939, Germania nazistă şi Uniunea Sovietică semnau Pactul Ribbentrop-Molotov, deschizând astfel un capitol întunecat din istoria europeană. O perioadă în care cetăţenii nici nu erau liberi să ia propriile decizii, nici nu aveau vreun cuvânt de spus pentru a influenţa deciziile politice. O Europă în care libertatea şi democraţia nu erau decât un vis", afirmă oficialii europeni.

