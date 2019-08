Comisia Europeană: Semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov a deschis un capitol întunecat din istoria Europei, în care libertatea şi democraţia erau doar un vis

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Fostul administrator al Companiei „Pro-Imobil”, Vladislav Musteață, care activează și astăzi în cadrul firmei pe care a fondat-o și a condus-o oficial până în 2017, are calitatea de bănuit într-un nou dosar penal de evaziune fiscală.

Așa cum s-a anunțat în cadrul Consiliului Național Politic, odată cu expirarea de jure, conform statutului, a mandatului de președinte al PPEM pe 26 iulie, am decis să mă retrag și de facto din conducerea partidului pe care am avut onoarea să îl conduc.

Importurile de gaze au crescut în prima jumătate de an cu 57%, potrivit Institutului Naţional de Statistică.

La 23 august 1989 a avut loc protestul cunoscut sub denumirea „Calea Baltică”, eveniment care a coincis cu comemorarea a 50 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov. Cetăţenii din ţările baltice au format un lanţ uman de 600 de kilometri care a străbătut Estonia, Letonia şi Lituania. A fost o demonstraţie paşnică prin care cele trei ţări şi-au unit forţele în lupta pentru libertate.

Chiar şi după sfârşitul celui de al Doilea Război Mondial, mulţi europeni au continuat să sufere zeci de ani sub regimuri totalitare.

"Zeci de milioane de victime au fost deportate, torturate şi ucise sub diferite regimuri totalitare din Europa. Această cruzime, lipsa libertăţii şi încălcarea drepturilor fundamentale în unele părţi din Europa au răpit mai multor generaţii de oameni şansa de a se bucura de libertate şi democraţie".

"În fiecare an, la 23 august, comemorăm milioanele de victime ale tuturor regimurilor totalitare. În această zi, în 1939, Germania nazistă şi Uniunea Sovietică semnau Pactul Ribbentrop-Molotov, deschizând astfel un capitol întunecat din istoria europeană. O perioadă în care cetăţenii nici nu erau liberi să ia propriile decizii, nici nu aveau vreun cuvânt de spus pentru a influenţa deciziile politice. O Europă în care libertatea şi democraţia nu erau decât un vis", afirmă oficialii europeni.

