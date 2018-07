Comitetul de Rezistență Națională a Mișcării populare încă cere validarea voturilor

Mii de oameni s-au adunat duminică, 1 iulie, în Piața Marii Adunări Naționale la acțiunea de protest organizată de către Comitetul de Rezistență Națională al Mișcării populare cu același nume. Participanții la acțiune au cerut validarea rezultatelor alegerilor locale noi din capitală, tragerea la răspundere a judecătorilor care au emis hotărârile de invalidare, dar și anularea sistemului electoral mixt, adoptat anul trecut. După câteva ore de protest în PMAN, manifestanții au ponit în marș prin centrul capitalei spre sediul Partidului Democrat, iar apoi au revenit în Piață. Mulțimea a scandat: „Jos dictatura!”, „Jos Mafia!”, „La pușcărie!”, „Năstase e primar!”, „Noi nu cedăm!”, transmite IPN.



Președinta Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, a declarat că de la ultima acțiune din PMAN lucrurile s-au agravat, în pofida protestelor cetățenilor și a mesajelor dure venite din Occident și care spun că alegerile trebuie să fie validate. „Pentru prima dată de la Independență alegerile au fost anulate. Pentru prima dată, niciuna dintre instituțiile statului nu a încercat să opună rezistență. Toate instituțiile au îndeplinit ordinile abuzive ale lui Plahotniuc. Aceasta înseamnă începutul dictaturii. Jos dictatura! Regimul ne-a declarat nouă, cetățenilor, război. A declarat război democrației, nu exagerăm, să spunem lucrurilor pe nume”, a spus Maia Sandu. Politiciana a mai spus că acțiunea de protest, cu un număr atât de mare de participanți este un mesaj foarte clar pentru guvernare și pentru partenerii de dezvoltare.

„Am avut puterea în anii 1989-1991 să ne ridicăm împotriva altui regim, chiar în această Piață Națională, unde am putut să arătăm altora că vrem alt viitor, un viitor care spre regretul nostru nu a fost atât de fericit cum l-am așteptat, dar împotriva căruia ne-am mai ridicat o dată la 7 aprilie 2009. Eu la fel ca și voi sunt obosit de începuturi. Mulți dintre voi cu părul cărunt și frunțile încrețite ați stat aici dorind de fiecare dată alt început și nu am reușit pentru că cei care au mimat în 2009 revoluția, nu au făcut altceva decât să-și preia puterea și să o folosească în propriul beneficiu. Și acum vreau să vă spun că este un început care va mătura toată această clasă politică ce a trebuit să nu mai existe după 1991”, a menționat istoricul Octavian Țîcu. Acesta mai spus că, astăzi, o mare de oameni au venit să susțină democrația și astăzi Chișinăul dă o lecție Europei în acest sens.





Directorul IDIS „Viitorul”, Igor Munteanu, susține că în actualele circumstanțe, Republica Moldova a devenit „un bolnav” al Parteneriatului Estic, „pentru că nu se mai bucură de credibilitate, pentru că nu mai există credibilitate în ceea ce spune guvernarea, care a devenit nefuncțională, iar justiția se supune mai degrabă intereselor de grup”. Potrivit lui, instanța a invalidat votul liber dat de cetățeni și acest lucru nu s-ar fi întâmplat dacă reforma justiției ar fi fost un fapt real și nu unul mimat. În opinia sa, în spatele acestor hotărâri judecătorești se găsește frica față de alternativă, față de opoziție.

„Dreptul la rezistență contra opresiunii este un drept fundamental al unui popor, la fel ca libertatea și securitatea. Un popor subjugat are dreptul și obligația morală să reziste. Poporul Republicii Moldova are dreptul și obligația să-și ia puterea înapoi. Am venit astăzi să spunem tare și ferm: nu dictaturii!”, a afirmat directorul executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice, Vlad Kulminski.

„Furtul votului în Chișinău este apogeul unei infracțiuni care are ca scop transformarea noastră în marionete. Uzurparea puterii în stat a început cu distrugerea tuturor organelor elective ale statului – Parlamentul a fost vândut și cumpărat, autoritățile locale au fost furate de către această guvernare, președintele a fost ales prin fraudă și minciună. Noi nu suntem marionetele acestui uzurpator care se numește Plahotniuc. Să vă fie frică, țara se ridică!”, a declarat reprezentantul Partidului Liberal Democrat, jurnalistul Ion Terguță.

Editorialistul Vitalie Ciobanu susține că toți guvernanții, care s-au succedat din anii `90 și până în prezent au tot promis marea și sarea, „au tot promis că și populația din Republica Moldova va trăi ca toate națiunile libere, prospere, democratice etc. Însă, toate aceste promisiuni s-au spart ca o bulă de săpun”. Potrivit lui, invalidarea rezultatelor alegerilor, care sunt un exercițiu liber și democratic, reprezintă o culme a cinismului, a nesimțirii și o batjocură nemaipomenită față de popor.

Primarul ales Andrei Năstase, liderul Partidului Politic Platforma Demnitate și Adevăr, a spus că la această acțiune au venit oameni din toate localitățile țării și nu doar din capitală, deoarece, potrivit lui, acest protest nu este doar despre Chișinău sau despre un mandat, ci este despre întreaga țară, despre viitorul întregii țări și a generațiilor următoare. Potrivit lui, prin anularea alegerilor și prin instituirea sistemului electoral mix, „criminalii Plahotniuc și Dodon vor să transforme populația în sclavi”. „Astăzi mulți, iar mâine vom fi și mai mulți. Dacă am dat start acestei Mișcări a rezistenței naționale, vă invit ca în fiecare sat al țării noastre să vă organizați în jurul primarului, fie în jurul preotului, a intelectualității – medic, profesor. Să facem celule ale rezistenței noastre cetățenești”, a îndemnat Andre Năstase.

Dan Perciun, liderul organizației de tineret PAS, a declarat că dacă săptămâna trecută mai exista o firimitură de speranță că Republica Moldova nu se va prăbuși în dictatură și că se va păstra o minimă aparență de democrație strâmbă în țară, după decizia Curții Supreme de Justiție, după decizia CEC, este foarte clar pentru toată lumea că în țară se instaurează dictatura. „Noi ne-am adunat astăzi aici nu pentru un partid, nu pentru un lider politic, ci pentru fiecare dintre noi, pentru dreptul nostru fundamental de a vota, pentru dreptul nostru de a schimba o guvernare care nu ne reprezintă. Vom protesta pașnic, civilizat și ne vom apăra drepturile noastre până la capăt”, a spus tânărul, menționând că acțiuni de protest similare au fost organizate și peste hotare de către diaspora moldovenească.

În cadrul acțiunii de protest, participanții au votat o Rezoluție prin care au solicitat confirmarea legalității alegerilor locale noi din Chișinău, anularea sistemului electoral mixt, dar și tragerea la răspundere a judecătorilor care au decis invalidarea alegerilor. În rezoluție se spune că, în cazul în care guvernarea nu va iniția imediat acțiunile necesare pentru îndeplinirea revindecărilor în cadrul actualei sesiuni parlamentare, vor fi întreprinse acțiuni pașnice de nesupunere civică. În rezoluție se mai menționează că pentru data de 26 august 2018 este convocată Adunarea Generală a Cetățenilor atât din țară, cât și din diasporă. Potrivit reprezentanților Comitetului, Rezoluția votată în cadrul acțiunii de protest urmează să fie transmisă Parlamentului European.

De asemenea, aceștia au anunțat că începând cu ziua de luni se vor deplasa în localitățile din țară, unde vor organiza mai multe evenimente, la care au îndemnat oamenii să se alăture.

Valul de proteste a pornit după ce pe 19 iunie Judecătoria municipiului Chișinău, sediul Centru, a decis invalidarea rezultatelor alegerilor locale, iar ulterior Curtea de Apel a menținut această hotărâre. Protestele au continuat și după ce Curtea Supremă de Justiție a menținut în vigoare deciziile primelor două instanțe, iar ulterior Comisia Electorală Centrală a declarat nule alegerile locale noi din municipiul Chișinău, desfășurate în două tururi de scrutin, pe 20 mai și 3 iunie.

Poliția a estimat că acțiunea de protest de duminică a întrunit circa șapte mii de participanți, iar organizatorii operează cu cifra de „zeci de mii de participanți”.

