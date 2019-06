Compania IT Endava anunță vânzarea către Worldpay a diviziei fintech, care are în prezent aproape 140 de angajați în București

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Vara este minunată şi mult aşteptată. La fel şi ieşirile în natură. La munte, în păduri, în sate sau la mare. Ce este de făcut însă dacă începe o furtună? Cum te poţi adăposti în siguranţă? Cum îi poţi ajuta pe ceilalţi? Am aflat...

Căile ferate din Uzbekistan au comandat două noi trenuri de mare viteză de la Talgo, ca parte a unui contract de 57 milioane euro. Trenurile vor atinge 250 km/h și vor circula din 2021. Uzbekistanul are 33 de milioane de locuitori, iar țara asiatică are pe teritoriul său două superbe...

Endava are peste 5.500 de angajați în sediile sale din America de Nord, Europa de Vest și centre de livrare în România, Moldova, Bulgaria, Serbia, Macedonia, Argentina, Uruguay, Venezuela și Columbia.

De asemenea, ca urmare a cererii crescute din partea clientilor de expertiza CRM in cloud, începând cu 1 iunie 2019, Endava și-a mărit echipa cu 32 de specialiști în Romania. Compania intenționează să își dezvolte capabilitățile de implementare de soluții digitale în cloud.

Endava a acceptat să furnizeze către Worldpay anumite servicii de tranziție în cadrul acordului existent între Endava și Worldpay, care va rămâne în vigoare și după finalizarea vânzării diviziei de fintech. Relația dintre cele două companii este consolidată în continuare prin volumul angajamentelor curente, precum și prin oportunitatea de extindere a colaborării în Statele Unite ale Americii. În prezent, 291 de angajați Endava lucrează pe proiectele Worldpay, în plus față de cei 138 de angajati din divizia fintech.

​Endava, companie de servicii IT privată înființată acum 18 ani, a anunțat vânzarea către Worldpay a diviziei fintech, care are în prezent 138 de angajați localizati în București. La solicitarea Worldpay, Endava a agreat să permită exercitarea timpurie a opțiunii, a cărei scadența era septembrie 2019. Tranzacția urmează sa se finalizeze în primul trimestru al anului fiscal 2020 și necesită aprobarea autorităților de reglementare din România.

