Compania ucraineană Naftogaz a anunțat câștigarea procesului de la Arbitrajul de la Haga împotriva Rusiei în legătură cu pierderea activelor companiei în Crimeea

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Am arătat în numărul precedent că româna, la fel ca celelalte limbi romanice, a moștenit din latină aproximativ 2000 de cuvinte-bază. Dacă ținem seama de felul cum s-au transmis aceste cuvinte diverselor limbi romanice, constatăm că aproximativ 500, adică o pătrime, au...

În urmă cu un an an, pe 20 februarie 2018, drama unor părinţi români din Italia, trecuţi prin şocul pierderii unui copil, a fost dublată de o întâmplare aproape la limita incredibilului.

Polițiștii verifică circumstanțele în care artistul Keith Flint a decedat. Moartea solistului Prodigy nu era considerată ca fiind suspiciosă, potrivit The Sun.

Potrivit Naftogaz, „schema utilizată de Federația Rusă a inclus, printre altele, pași către naționalizarea oficială a activelor de petrol și gaze naturale ale Naftogaz in Crimeea, inclusiv capturarea armată a platformelor de foraj și transferul practic al tuturor activelor din Crimeea de la Naftogaz către o companie rusă de stat” .

Concernul „Naftogaz”” a anunțat inca din 20 septembrie 2017 despre depunerea unei cereri la instanța de la Haga, cerând ca Rusia să compenseze pierderi in valoare de 5 miliarde de dolari din cauza activelor confiscate în Crimeea.

Instanța va stabili ulterior valoarea compensațiilor pe care Moscova va trebui să le plătească catre Kiev. Potrivit lui Kobolev, valoarea pierderilor companiei în Crimeea și pe platoul continental al Mării Negre este estimată la peste 5 miliarde dolari plus dobânda.

„Decizia ne este favorabilă: am reușit să dovedim că Rusia ca stat este vinovată de pierderea activelor noastre în Crimeea și că ar trebui să fie responsabilă pentru acest lucru”, a explicat șeful companiei, Andrei Kobolev.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)