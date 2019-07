Companiile de produse cosmetice și lupta împotriva deșeurilor din plastic

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Ce s-a întâmplat joi seară la Bologna, după meciul pierdut de România în fața Germaniei, nu mai ține doar de pasiunea pentru jocul de fotbal, ci de ceva mult mai profund și mai nobil. Am fost acolo și vă putem spune că așa arată cea mai frumoasă formă de...

Am asistat săptămâna trecută la o ofertă cel puţin ciudată a preşedintelui pro-rus Igor Dodon faţă de partenerii săi de mezalianţă şi majoritate de la Chişinău care poate să anunţe o schimbare de tactică a Rusiei în Republica Moldova – test pentru întreg...

La înmormântarea marinarilor morți in submarinul secret, un oficial militar rus de rang înalt a declarat că ei „au făcut să evite o catastrofă planetară”, scrie sociologul rus Igor Eidman, pe pagina sa de Facebook.

Vocea Media SRL, fondatoarea posturilor de radio și televiziune Vocea Basarabiei, anunță că începând de astăzi, luni, 8 iulie 2019, intră într-o scurtă vacanță a producției, survenită după un an de muncă fără pauză tehnică.

Ministrul Apărării Pavel Voicu a avut astăzi o întrevedere cu Ambasadorul Federaţiei Ruse în Republica Moldova, Oleg Vasnețov, cei doi oficiali discutând despre „colaborarea moldo-rusă pe dimensiunea apărării, situaţia regională” etc.

Garnier – a colaborat cu TerraCycle la un program care permite ca orice ambalaj de frumusețe care nu poate fi reciclat să fie dus într-unul din cele 2000 de puncte de reciclare din Marea Britanie. REN Clean Skincare – are un obiectiv ambițios de reducere a deșeurilor până în 2021, utilizând materiale plastice reciclate și reciclabile și soluții reîncărcabile pentru toate produsele. L’Occitane – vinde pungi cu săpunuri, geluri de duș și șampoane reutilizabile pentru a încuraja clienții să reducă din consumul de plastic. Lush – vinde produse naturale, hand made, fără ambalaje. Aveda – peste 85% din ambalajele produselor pentru îngrijirea pielii și a produselor pentru păr sunt fabricate din material 100% reciclat. bio, cosmetice, deșeuri din plastic, produse bio.

Rose-Marie Swift, fondatoarea brandului RMS Beauty, preferat de Emma Watson, Reese Witherspoon și Gisele Bündchen, spune că este dificil de găsit ambalaje ecologice pentru produsele de make-up. În plus, costurile de producție vor fi mai ridicate. Produsele de make-up reprezintă probabil cea mai complicată categorie pentru a fi reciclată din cauza materialelor folosite – pudra are o oglindă, spre exemplu, care ajunge la depozitul de deșeuri.

Oamenii de știință avertizează și asupra impactului sclipiciului din cosmetice, care poluează apele lumii și pune în pericol viața marină. Sclipiciul cosmetic este găsit în nenumărate produse, de la geluri de duș la produse de machiaj. Este făcut din polimeri și considerat microplastic. Din cauza dimensiunilor foarte reduse (sub 5 milimetri), acesta nu poate fi filtrat și ajunge în apele pământului, unde contribuie semnificativ la problema poluării și afectează sănătatea vietăților marine.

Dacă v-ați gândit vreodată să reciclați sticla de șampon după ce ați terminat conținutul, bravo! Eu mi-am confecționat singură un suport pentru telefon (în care să stea atunci când îl pun la încărcat) din sticla în care am avut gelul de duș, urmărind un tutorial de pe Instagram.

