Companiile de transport din Capitală cer majorarea prețului pentru o călătorie cu microbuzul până la 10 lei

Companiile de transport care prestează servicii de transportare a pasagerilor în Capitală cer ca prețul unui bilet de călătorie cu microbuzul să fie majorat. În acest sens, în data de 13 ianuarie, companiile de transport au depus o cerere de ajustare a tarifului pentru serviciile de transport municipal către primarul general de Chișinău, Ion Ceban, și către șeful Direcției Generale Transport Public și Căi de Comunicație, Adrian Boldurescu. Conform informațiilor prezentate în cerere, în prezent activează 780 de microbuze pe teritoriul Capitalei, iar pentru acestea nu se ajung șoferi. Transportatorii afirmă că prețul ajustat pentru o călătorie este de zece lei. Vedeți mai jos cererea semnată de companiile de transport.





Reamintim că, începând cu 1 ianuarie 2020, au fost majorate prețurile pentru călătoriile interurbane. Astfel, acum, pasagerii achită câte 60 de bani pentru un kilometru în cazul categoriei de bază și 70 de bani pentru un kilometru în cazul categoriei de confort. Astfel, prețul de 0,60 lei per km are o creștere de 25 %, iar cel de 0,70 lei per km are o creștere de aproximativ 45 %.