Compatibilitate zodie TAUR. Cum sunt relațiile cu cele 12 zodii

Compatibilitate zodie Taur. Cand vorbim despre compatibilitatea zodiilor, ne referim la usurinta cu care se pot intelege doua persoane. Nu exista zodii incompatibile total, ci doar relatii care merg mai greu sau cu mari eforturi.



Iata cum arata tabloul de compatibilitate petru zodia Taur.

Compatibilitate zodie TAUR – BERBEC

Intimitate – 65%

Berbecul este patronat de Marte, in timp ce Taurul este de Venus. Ambele planete au legatura cu relatia fizica, diferentele apar, insa, la telul final. Berbecul este ghidat de instinct si doreste perpetuarea speciei si raspandirea materialului genetic. In timp ce Taurul vrea satisfactie. Taurul vrea implicare emotionala, pasiune si senzualitate. Berbecul vrea doar sex si atat.



Incredere – 80%

Atat Berbecul, cat si Taurul au abilitatea de a forma un cuplu bazat pe onestie. Niciunul nu se fereste de provocari si au o atitudine pozitiva in fata angajamentelor. Pot aparea, insa, infidelitati in relatiile de cuplu intrucat sunt in cautarea continua a iubirii adevarate. In plus, Berbecului ii lipseste emotia, iar Taurului increderea de sine, ceea ce-i face pe amandoi susceptibili triunghiurilor amoroase.

Comunicare si intelect – 40%

Stie toata lumea: si Taurul si Berbecul au coarne. Nu doar ca sunt foarte incapatanati, dar nici macar nu isi inteleg incapatanarea. Berbecul tipa, urla, se manifesta. Taurul in schimb nu face nimic. Doar se infoaie, isi ridica sprancenele si tace. Cand e nervos, Taurul nu mai aude. Ceea ce-l irita si mai mult pe Berbec. Ca sa aiba o buna relatie impreuna, Taurul trebuie sa isi stabileasca niste limite foarte clare si sa aiba incredere in el, in timp ce Berbecul trebuie sa lase vocea mai jos. Macar putin.

Valori – 90%

O zona in care Berbecul si Taurul sunt compatibili, desi par diferiti. Principalul lor obiectiv este securitatea materiala. Ambii pretuiesc curajul, puterea, onoarea. Se inconjoara de oameni care sa nu-i dezamageasca.

Activitati – 40%

Berbecul si Taurul sunt firi diferite. Berbecul este agitat, gata oricand de actiune. Are nevoie de activitate fizica. Taurul are nevoie de odihna pentru a-si incarca bateriile. Chiar si daca beau o cafea impreuna, Berbecul se va plictisi dupa 20 de minute, in timp ce Taurul inca isi va savura picatura cu picatura cafeaua. Singura activitate in care ar avea ceva in comun este plimbarea in natura.

Total – 63%

Aceasta relatie are nevoie de multa munca pentru a rezista. Berbecul si Taurul trebuie sa invete sa-si respecte diferentele, sa-si asculte parerile si sa se impunga cat mai putin.

Compatibilitate zodie TAUR – TAUR

Intimitate – 95%

Atunci cand doi Tauri se intalnesc, apar probleme existentiale. Lumea nu mai este asa cum credeau ei. Ambii descopera placerea de a face sex altfel decat experimentasera pana atunci. Ei isi inteleg inteleg perfect nevoile de atingere si de stimulare a tuturor simturilor. Semnul Taurului este semnul cel mai senzual al intregului zodiac, doar daca nu sunt prea lenesi pentru a-si descoperi sexualitatea. Daca vor avea acel instinct sexual primar, probabil vor construi o relatie sexuala puternica si blanda, in care ambii vor avea nevoile lor satisfacute.

Problema pe care ar putea-o intampina este posibilitatea ca niciunul dintre ei sa nu aiba suficienta initiativa. Cu atat mai mult cu cat sunt destul de incapatanati ca sa depaseasca orice mic obstacol. Daca n-ar astepta cu incapatanare ca cealalta persoana sa faca prima miscare, cel mai probabil n-ar depasi acel obstacol.

Incredere – 75%

Problema unui Taur cu increderea vine din inflexibilitatea lor si inabilitatea de a se schimba. Daca au un istoric in ceea ce priveste relatiile nesanatoase, care i-au lasat cu inima franta, probabil ca le va fi foarte greu sa isi construiasca increderea in actualul partener. Ambii inteleg importanta onestiei, insa le este frica sa isi arate sentimentele. De aceea vor aparea presupuneri ridicole despre ce ar trebui celalalt sa spuna sau sa simta.

Au posibilitatea de a forma o relatie bazata pe incredere, doar daca nu au avut experiente umilitoare inainte de a fi impreuna. Acest lucru le va da flexibilitatea de care au nevoie pentru a stabili o fundatie solida si pentru a-si respecta reciproc nevoia de intimitate, fara suspiciuni de tradare.

Comunicare si intelect – 50%

Desi acesti parteneri au atat de multe interese comune, precum si o modalitate similara de actiune, atunci cand vine vorba de propriile convingeri, rar asculta si o a doua parere. La urma urmei, amandoi au coarne si tedinta de a se „bate” imediat ce unul dintre parteneri iese din rutina obisnuita.

Ii este foarte greu unui Taur sa accepte schimbarea, de aceea, daca unul dintre ei este in pragul unei transformari, cel mai probabil ajung la cearta. Partenerul care este mai incapatanat are dificultati in a intelege de ce trebuie sa se schimbe ceva si de ce nu poate ramane totul asa cum a fost pentru totdeauna.

Taurii pot fi incapatanati si inchisi in ei la orice fel de contact emotional. Mai ales cand sunt furiosi sau ii raneste cineva. Acesta este principalul motiv pentru care comunicarea lor nu este atat de buna. Caci ambii au dificultati in a se deschide si a trai in prezent, fara teama de a fi raniti. Ca relatia lor sa functioneze, cei doi ar ar trebui sa fie mai intimi si sa-si spuna reciproc si cele mai jenante emotii, fara teama, pentru a construi o relatie solida, bazata pe incredere.

Valori – 95%

Este interesant sa vorbesti despre sistemul de valori al unui Taur. Acesta este un semn care reprezinta valoarea insasi si in el se afla pretul tuturor lucrurilor din aceasta lume. Ce apreciaza Taurul? Respectul fata de valori. Fie ca este vorba de valoarea financiara a oricarui obiect din preajma lor, fie ca este valoarea iubirii, partenerul unui Taur trebuie sa fie perfect constient de acestea.

Intr-o relatie a doi Tauri, ambii pun pret pe valori, iar conflictele pot aparea in momentul in care nu se inteleg la „pret”. In majoritatea cazurilor, insa, isi vor da suficient spatiu pentru ca fiecare individ sa-si seteze propria lista de prioritati si vor gasi o solutie de compromis, mai ales daca relatia valoreaza mai mult decat propria incapatanare.

Activitati – 99 %

Nu numai ca vor manca si vor dormi impreuna, dar vor simti atat de multa bucurie in faptul ca au in sfarsit pe cineva cu care sa faca aceste lucruri,incat nu se vor simti vinovati de nimic. Principala problema este ca acestia ar putea neglija cu usurinta nevoia corpului lor de a duce un stil de viata sanatos. E nevoie de mult autocontrol pentru ca acestia sa ramana impreuna si sa nu se ingrase peste masura, intrucat sunt pur si simplu prea lenesi.

Total – 86%

Relatia dintre doi Tauri poate fi minunata numai daca nu ar fi atat de incapatanati in a astepta ca cealalta persoana sa faca prima miscare. Datorita naturii lor emotionale si senzuale, Taurii pot fi foarte atenti la nevoile partenerului si pot avea grija unul de altul. Problemele apar, de regula, pentru ca se cearta din orice. Daca s-ar putea deschide unul in fata celuilalt, daca si-ar sustine reciproc nevoia de schimbare, atunci relatia lor ar fi perfecta.





Compatibilitate zodie TAUR – GEMENI

Intimitate – 5%

Taurul este un semn senzorial de Pamant, cu o nevoie profunda de atingere fizica si de as satisface toate simturile. De cealalta parte, Gemenii au nevoie de stimulente intelectuale si nu le pasa atat de mult de petrecerea timpului in bratele cuiva. Nu este ca si cum nu ar trebui sa fie atinsi deloc, dar ei trebuie sa stie ca sunt iubiti si acceptati in multe feluri. Atingerea este si ea printre aceste modalitati, insa nu primeaza. La urma urmei, Gemenii sunt semn de aer si in lumea gandurilor lor trebuie sa fie agitatie. Comunicarea este puternica si poate da posibilitatea unei vieti sexuale bune.

In timp ce Taurul putea sa ramana acasa, in pat, tot timpul, giugiulindu-se cu partenerul si comandand mancare, Gemenii vor sa iasa si sa fie intimi in locuri mai putin retrase. Viata lor sexuala ar putea deveni sursa majoritatii problemelor de cuplu, mai ales ca Gemenii se vor plictisi rapid, iar Taurul va fi deranjat de lipsa de implicare emotionala a Gemenilor.

Incredere – 10%

Increderea poate fi o problema reala pentru acest cuplu. Gemenii devin suspiciosi cand cineva incepe sa le impuna restrictii. Taurul, in majoritatea cazurilor, traieste pentru ziua in care va gasi persoana cu care sa se aseze la casa lui si sa se angajeze intr-o relatie de durata. Daca nu isi incep relatia pe o fundatie bazata pe adevar si incredere, unde primul lucru pe care il invata unul despre celalalt ar fi nivelul de angajare dorit de fiecare dintre ei, va aparea o adevarata problema cu incredere.

Partenerul Gemeni va incepe sa se gandeasca la scuze pentru a iesi din orice obligatie impusa de catre Taur, doar pentru a evita sa ii raneasca sentimentele. Taurul va simti ca ceva este gresit si va incepe sa urmareasca obsesiv comportamentul partenerului sau, precum si lucrurile pe care le spune. Ceea ce va creste neincrederea intre ei, mai ales daca Taurul se enerveaza si incepe sa se razbune.

Intentiile partenerului Gemeni sunt adesea interpretate gresit si acest lucru duce la o alta serie de situatii care ii va rani pe amandoi. Este foarte important pentru ei sa se discute in detaliu despre ceea ce doresc ambii pentru ca relatia lor sa prospere. In acest fel, neintelegerile ar putea fi prevenite si nu s-ar ajunge la o lipsa periculoasa de incredere.

Comunicare si intelect – 60%

Taurul este un semn care precede Gemenii. In sensul astrologic, acest lucru ne spune ca semnul Gemeni nu ar exista daca Taurul nu ar fi acolo. Practic, inseamna ca partenerul Gemeni nu ar face prea mult daca nevoile sale fizice nu ar fi fost satisfacute. Acesta este punctul lor comun foarte puternic. Partenerul Geaman are nevoie de o persoana precum Taurul care stie exact ce trebuie sa faca in scopul satisfacerii sale fizice.

Este foarte usor pentru un semn de Aer, asa cum este partenerul din Gemeni, sa uite sa manance la pranz sau sa nu doarma cateva ore. Sunt atat de multe lucruri interesante in lume pe care pur si simplu nu doreste sa le rateze. Partenerul Taur, insa, ar putea sa gateasca o masa sanatoasa, sa aiba grija de finantele lor si sa insiste asupra unui program zilnic care sa ii confere partenerului din Gemeni o energie buna pentru proiectele sale marete.

In general, interesele lor nu sunt similare, dar pot gasi o modalitate de a comunica, pentru ca niciunuia dintre ei nu lipseste blandetea. Daca partenerul Gemeni ar decide sa incetineasca putin ritmul, iar Taurul s-ar deschide mai mult, ar putea chiar sa se distreze foarte bine impreuna. La urma urmei, sunt condusi de Venus si Mercur, doua planete care, atunci cand se intalnesc, e rost de distractie si de arta conversatiei.

Valori – 1%

In timp ce Taurul pretuieste Pamantul, lumea materiala, emotiile si ceea ce este stabil in viata lor, Gemenii valorizeaza Universul, lumea ideilor, mintea rationala si schimbarea. Aici se vad diferentele din natura elementelor lor zodiacale. Ei ar trebui sa incerce mai mult sa accepte adevarata valoare a ambelor lumi pentru a-si rezolva conflictele.

Activitati – 25%

Taurul si nativul din Gemeni ar putea gasi activitati de care sa se bucure impreuna, dar nu sunt pe aceeasi lungime de unda. Gemenilor le plac lucrurile rapide, iar Taurul ar dori sa examineze totul in amanunt, pentru a vedea ce actiune ar trebui sa repete si ce nu. Acest lucru ii va scoate din minti pe Gemeni. Cel mai bine ar fi ca ambii sa se plimbe foarte mult, pentru ca o astfel de activitate il poate tine pe Gemeni motivat, in timp ce Taurul are nevoie intotdeauna de miscare pentru a nu ajunge intr-o stare inerta, la orizontala. Ei ar putea conecta natura lor pasionata printr-un fel de arta, mai ales daca au reusit sa gaseasca si o modalitate de a crea ceva impreuna. Cu ideile celui din Gemeni si cu simtul practic al Taurului, combinate cu nevoia de frumusete a amandurora, ar trebui sa iasa o adevarata opera de arta.

Total – 23%

Relatia dintre Taur si Gemeni nu promite prea multe. Cu toate acestea, calitatea fixa ​​a semnului Taur ii poate da suficienta rezistenta si perseverenta pentru a rezista in intentia lor de a fi cu un nativ din Gemeni, suficient de mult timp pentru a se cunoaste mai bine. Desi sansele de a diminua diferentele dintre ei sunt destul de slabe, daca partenerul Taur isi pune toata ambitia, ar putea reusi sa devina interesant pentru partenerul din Gemeni. In cazul in care se accepta reciproc, Taurul ii va da partenerului din Gemeni conectivitatea cu Pamantul, cu trupul si rutina lor zilnica, ii va oferi stabilitate pentru sanatate si functionare normala. In schimb, partenerul din Gemeni ii va da Taurului aripi si il va invata sa zboare.

Compatibilitate zodie TAUR – RAC

Intimitate – 95%

S-ar putea crede ca Taurul si Racul sunt doua dintre semnele cele mai asexuale din intregul zodiac. Aceasta este o ipoteza instinctiva, bazata pe faptul ca ambelor semne nu le pasa prea mult de Marte. Ceea ce inseamna ca nu sunt atrasi de sexul instinctiv. Probabil ca nu ar avea niciodata nevoia urgenta de a face sex doar de dragul sexului. Dar acest lucru nu inseamna ca sunt asexuali.

Taurul este un semn al placerii fizice. Condus de Venus, planeta sexualitatii feminine, Taurul abordeaza experientele sexuale cu aceeasi seriozitate cu care abordeaza oricare alt lucru din viata sa. El trebuie sa vada, sa atinga, sa miroasa, sa simta totul pe corpul partenerului pentru a-l putea satisface. Cu nevoia Racului de apropiere si lipsa capacitatii sale de a-si face viata sexuala usoara si lipsita de griji, Taurul pare sa aiba o asul in maneca si stie ce trebuie sa faca pentru a-si relaxa partenerul cu scopul construirii increderii in relatia lor sexuala.

In schimb, lipsa de initiativa ar putea deveni o problema, mai ales cand vine vorba despre sex. Daca nu sunt manati de o dorinta sexuala puternica, ar putea ajunge intr-o relatie asexuala, doar casnica.

Incredere – 99%

Atunci cand Taurul si Racul se indragostesc unul de celalalt, isi bazeaza intreaga relatie pe ceea ce simte partenerul. Nu exista multe lucruri care pot fi ascunse de acest sensibil „al saselea” simt pe care ambii il au. Ar fi nevoie de multe lucruri negative pentru a rupe increderea dintre ei si pentru a pune capat relatiei. In cele mai multe dintre situatii, niciunul nu simte nevoia sa-si tradeze partenerul, pentru ca scopul lor este acelasi: dragostea, familia si casa.

Comunicare si intelect – 80%

Taurul si Racul impartasesc o multime de interese diferite, dar vor vorbi cu usurinta despre relatia lor. Niciunul dintre aceste semne nu vorbeste prea mult, insa sunt perfect capabile sa inteleaga reciproc tacerea si sa dea fiecarui cuvant o semnificatie aparte. Cele mai comune subiecte ar include dragostea, casa si copiii, cu exceptia cazului in care se simt nepregatiti pentru copii sau prea tineri pentru astfel de responsabilitati. Indiferent de interesele lor actuale, ei o vor comunica intr-o maniera lenta, sensibila, conducand conversatia la un punct de intelegere reciproca profunda.

Totusi, Taurul poate fi cu adevarat incapatanat uneori. Nu conteaza daca are dreptate sau nu, poate inchide imediat o conversatie daca aceasta atinge una dintre convingerile sale de neclintit. Racul nu stie sa gestioneze aceasta situatie cand se intampla. Dar ambii pot incerca sa fie mai blanzi si mai plini de compasiune. Daca nu, Racul va deveni din ce in ce mai emotional, iar partenerul Taur il va considera nebun si irational.

Valori – 80%

Mai presus de toate, ambele semne apreciaza viata si pacea. Deoarece Luna este conducatorul semnului Rac si are exaltatie in Taur, ambii pretuiesc adanc toate lucrurile pe care le reprezinta Luna: familia, compasiunea, intelegerea si fericirea.

Cu toate acestea, poate exista o anumita divergenta in ceea ce priveste viziunea lor asupra lumii materiale. Racul este un semn de Apa, mult mai concentrat pe valoarea emotiei, in timp ce Taurul este atras de siguranta financiara. Aceasta reflecta, de obicei, frica pe care un Taur o simte atunci cand vine vorba de posesiunile lui materiale. In ochii Racului acest lucru se poate traduce prin superficialitate, mai ales ca el are tendinta de a vedea realitatea materiala intr-un mod idealist. Daca au o familie impreuna, aceste probleme ar trebui rezolvate, deoarece dragostea partenerului de Rac fata de copiii lor, combinata cu dorinta de a le oferi tot ceea ce au nevoie, ii schimba perspectiva si il invata despre adevarata valoare a banilor.

Activitati – 90%

S-ar putea spune ca Taurul si Racul se bucura de fiecare activitate pe care o gandeste oricare dintre ei. Dar acest lucru nu se poate numi „activitate” caci, de cele mai multe ori, aceasta se rezuma la a dormi impreuna, a manca impreuna sau de a nu face nimic impreuna. Asta nu inseamna lene, ci mai degraba o nevoie exagerata de odihna.

Total – 91%

Taurul si Racul reprezinta cel mai gentil cuplu al zodiacului. Cand se indragostesc, vor gasi rareori motive de separare. Au aceeasi dorinta de a face casa, de a avea o familie. Relatia lor pare un perpetuum mobile al dragostei. Cu exceptia cazului in care ambii au un bagaj emotional foarte puternic ce ii impiedica sa se inteleaga la nivel profund.

Compatibilitate zodie TAUR – LEU

Intimitate – 50%

Relatia sexuala dintre un Taur si un Leu poate obositoare pentru ambii. Amandoi sunt lenesi. In timp ce Taurul ii place sa stea intins si sa se bucure de iubire, Leului ii place sa se intinda si sa fie servit si ingrijit. Este in natura lor sa-si petreaca timpul intr-o pozitie orizontala si ar putea fi dificil pentru ei sa se puna de acord cine va sta deasupra. Daca sunt motivati pot fi amanti excelenti, energici. Altfel, viata lor amoroasa va fi o lupta pentru satisfactia personala si odihna.

Incredere – 60%

Ca doua semne fixe, Taurul si Leul nu se vor da in spate cand vine vorba de a spune adevarul. Ei inteleg ca onestitatea este baza oricarei relatii de durata, iar daca se indragostesc, niciunul dintre ei nu va dori sa puna in pericol viitorul lor impreuna. Daca, totusi, unul dintre acestia are obiceiul de a minti sau de a insela, probabil ca vor continua in acelasi mod. Principala lor problema ar fi lipsa vointei de a schimba tiparele comportamentele problematice. In cazul in care unul dintre ei crede ca celalalt s-ar putea schimba, cu timpul pot aparea frustrari deoarece nu s-a produs schimbarea dorita.

Comunicare si intelect – 5%

Ei au noroc deoarece sunt condusi de Venus si de Soare. Si Tarul, si Leul sunt calzi si au tendinta de a se apropia unul de altul, mai ales daca au interese comune. Dar au si momente cand se pot scoate reciproc din minti. Este greu de spus cine va fi mai enervant pentru cine. In timp ce Taurul isi pastreaza perspectiva practica, Leul isi pastreaza egoul si astfel apar conflicte fara solutii. Natura lor fixa ​​ii va face sa o tina pe a lor, oricat de proasta ar fi parerea respectiva, fara nici cea mai mica intentie de compromis. Daca vor gasi, insa, o cale de mijloc, creativitatea Leului va fi imediat urmata de punerea in practica a Tarului.

Valori – 1%

Taurul si Leul au opinii diferite asupra valorii in sine. In timp ce Taurul pretuieste securitatea financiara si frumusetea materiala, Leo valorizeaza tot ce e stralucitor, curajos, precum si focul interior al oamenilor. Exista o parte a Taurului pe care Leul nu vrea sa o inteleaga, pentru ca pare a fi un loc plictisitor de explorat. Pentru Taur, Leul poate superficial, iar profunzimea este una dintre valorile lor primare.

Activitati – 40%

Activitatile comune sunt foarte usor de gasit pentru cei doi. Ori se vor culca, vor dormi, vor manca si se vor giugiuli, ori se vor separa si vor face lucrurile unul fara altul. Taurul este inert si iubeste sa-si petreaca timpul pe canapea in timp ce ploaia din afara cade si nu aud nimic altceva decat zgomotul focului din semineu. Leul este ghidat de natura lui. In natura, un leu dormi 20 de ore si sa se joace in restul timpului. Chiar si cei mai puternici lei asteapta sa le aduca leoaica prada. Problema va aparea cand Taurul va crea o imagine romantica, iar Leul va adormi.

Activitatile lor in exterior pot fi amuzante pentru amandoi, mai ales daca merg in restaurante scumpe. Acesta este locul unde Leul poate fi vazut si admirat. Iar Taurul se poate bucura de mancare foarte buna. In afara de acestea, probabil ca nu vor avea multe activitati de facut impreuna.

Total – 29%

Relatia dintre Taur si Leu ar putea fi o provocare agresiva daca nu ar fi natura lor calda datorita planetelor care le guverneaza zodiile: Venus si Soare. Desi sunt ambele semne de calitate fixa, au naturi complet diferite. Daca au destula rabdare, relatia lor ar putea fi una model. Atunci cand principiile lor masculine si feminine sunt in echilibru, pot ajunge la un consens sexual, intelectual si financiar si sa se bucure unul de celalalt.

Compatibilitate zodie TAUR – FECIOARA

Intimitate – 85%

Relatia sexuala dintre un Taur si o Fecioara poate fi destul de emotionanta. Partenerul Fecioara este, de obicei, timid in a-si arata sexualitatea, iar Taurul apare ca un erou salvator, eliberand Fecioara de inhibitii. Taurul are darul de a-si relaxa partenerul, acordandu-i suficienta atentie si facand totul ca sa-l satisfaca. Pentru Fecioara, acest lucru pare aproape ireal, deoarece el are asteptari pesimiste cand vine vorba de sex. Aceasta este o combinatie ideala de parteneri pentru primele experiente sexuale, deoarece Fecioara poate intra in lumea sexualitatii in modul cel mai bland posibil.

Problema ar putea aparea din cauza naturii Fecioarei si a nevoii ei de a intra in detaliu si de a analiza totul. Nu numai ca poate deteriora spontaneitatea vietii lor sexuale, dar poate afecta si stima de sine a Taurului prin gasirea de defecte la orice pas.

Incredere – 75%

Fecioara nu are incredere in nimeni cu usurinta. Nu ii este simplu sa se deschida in fata unei plaje mari de posibilitati. Taurul este mult mai relaxat si acorda o importanta atat de mare frumusetii sexului, incat, daca Fecioara nu se simte in elementul ei cu partenerul Taur, niciunul dintre ei nu va avea incredere in celalalt. Ceea ce va afecta profund relatia lor.

Comunicare si intelect – 90%

Puterea intelectuala a Fecioarei este exact ceea ce Taurul are nevoie pentru a intelege mai bine ce se intampla in jurul sau. Se spune adesea ca Taurul poate fi cu adevarat incapatanat si se vorbeste greu cu el, dar o Fecioara va gasi intotdeauna abordarea pentru a-si explica punctul de vedere. Ca doua semne de Pamantului, ambii pot sa fie prea rigizi pentru a accepta punctul de vedere al celuilalt, dar in cele mai multe cazuri, intelectul Fecioarei si sensibilitatea Taurului ii pot ajuta sa gaseasca o limba pe care ambii o inteleg, indiferent de situatie.

Valori – 50%

Ei nu apreciaza fix aceleasi lucruri, dar vor fi in regula atata timp cat partea feminina a Taurului este respectata. Din moment ce Venus reprezinta toate valorile, Fecioara ar putea sa-i arate Taurului fix ce are el nevoie. Ambele semne vor aprecia natura elementului lor comun, Pamantul: stabilitatea, siguranta, lentoarea. Iar acest lucru ar trebui sa le ofere suficient timp pentru a remedia diferentele si pentru a gasi un teren intermediar.

Activitati – 55%

Taurul poate parea cu adevarat lenes in fata partenerului lor de Fecioara, mai ales atunci cand nu parasesc casa decat daca se indreapta spre un restaurant frumos. Natura lor prea intima o sperie pe Fecioara pana la punctul de „fierbere” si vor avea nevoie rapid de o schimbare de peisaj pentru a nu simti ca vor sta intr-un singur loc pentru totdeauna.

Daca Taurul incearca niste activitatile care respecta obsesia ocazionala a Fecioarei in ceea ce priveste sanatatea, se pot gasi o serie de lucruri pe care sa le faca impreuna si se pot completa foarte bine. Pregatirea unor gustari sanatoase ar fi doar una dintre sugestiile posibile pentru a satisface nevoile amandurora.

Total – 73%

In general, Taurul o va invata pe Fecioara tot ce stie despre dragoste, sensibilitate si sexualitate. Fecioara trebuie sa fie suficient de flexibila pentru a-si aprecia partenerul Taur si pentru a-i oferi o viziune intelectuala asupra lucrurilor. Relatia lor ar putea fi scrisa in stele, numai daca nu sunt prea speriati si prea neincrezatori in celalalt. Daca se indragostesc nebuneste unul de celalalt, ar putea fi o combinatie intre o inima limpede reprezentata de Taur si o minte limpede reprezentata de Fecioara.

Compatibilitate zodie TAUR – BALANTA

Intimitate – 35%

Relatia dintre Taur si Balanta are o latura deosebita, deoarece ambele semne sunt patronate de Venus, desi au caracteristici complet diferite. In timp ce Taurului ii place sa se simta confortabil si se bazeaza pe simtul tactil si al gustului, Balanta va dori totul frumos si se va baza pe viziunea si simtul mirosului. Ele se conecteaza intr-un fel, dar in cele mai multe cazuri au o abordare diferita fata de Venus ca planeta a placerilor sexuale.

Principala diferenta dintre aceste doua semne este exaltatia planetara. Luna are exaltatie in Taur, in timp ce Saturn are exaltatie in Balanta. In timp ce Taurul va avea grija de emotii si sensibilitate intr-o relatie sexuala, Balanta se va baza pe profunzime si pe o buna sincronizare. Nu va fi usor pentru ei sa inteleaga ce vrea cealalta persoana si ar putea sa devina dependenti unul de altul. Taurul de Balanta din cauza nevoii lui emotionale, iar Balanta fata de Taur din cauza nevoii de atingere fizica.

Incredere – 30%

Increderea Taurului poate fi afectata de nevoia Balantei de a fi placuta de toata lumea, mai ales daca aceasta din urma nu este foarte convinsa ca ar trebui sa fie langa partenerul Taur. Daca Balanta nu este hotarata in acest sens, incertitudinea ar fi o lovitura dura pentru egoul Taurului. Ii va fi foarte greu sa se recupereze dupa ce isi da seama ca nu este dorit.

Chiar daca este prima alegere a Balantei, exista inca o problema legata de flirtul cu multi oameni. Este aproape imposibil sa ai o relatie bazata pe incredere incredere, cu cineva care are o nevoie exagerata de acceptare din partea tuturor.

Comunicare si intelect – 5%

Aceste doua zodii se vor scoate din minti, la propriu. Pe de o parte, Taurul este incapatanat, imobil si incredibil de indaratnic. Pe de alta parte, Balanta este indecisa si niciodata nu e sigura de ceea ce vrea. In aceste conditii, este imposibil sa nu le sara tandara.

Principala provocare aici este opinia lor despre celalalt. Ca doua fete ale lui Venus, aceste semne reprezinta o fata de la tara (Taur) si o doamna de oras (Balanta). Cand se combina, Balanta poate critica lipsa de stil a Taurului.

Ai putea spune ca acest lucru este destul de superficial, dar este, de fapt, o problema cu adevarat profunda legata de nesiguranta. Balanta nu critica Taurul pentru ca este o persoana atat de buna, ci pentru ca ii este teama ca nu cumva sa nu fie asa. Taurul va primi cu o usoara nesiguranta aceasta viziune critica a Balantei si se va considera vinovat. Taurul nu poate accepta critica, nici macar pe cea constructiva.

Valori – 40%

Venus, planeta care patroneaza cele doua zodii, reprezinta valoarea in sine, asa s-ar putea spune ca Taurul si Balanta apreciaza aceleasi lucruri. Totusi, abordeaza diferit aceeasi valoare. Ambii doresc iubirea adevarata, magica si, dar Taurul pretuieste sensibilitatea si atingerea, in timp ce Balanta apreciaza responsabilitatea si seriozitatea. Cu toate acestea, obiectivele lor finale sunt aceleasi si, mai presus de toate, apreciaza capacitatea celuilalt de a aprecia aceleasi lucruri. Acesta ar putea fi punctul lor real de legatura daca se indragostesc unul de celalalt.

Activitati – 65%

Nu este greu sa gasesti activitati comune pentru acest cuplu, atat timp cat nu sunt plictisitoare pentru unul dintre ei. Desi Taurul nu trebuie intr-adevar sa mearga la matinee si spectacole de arta fara consistenta, ar putea petrece timp de calitate intr-o galerie de arta confortabila unde se prezinta lucrari de arta in culori calde. La randul sau, Balanta va merge rar la o plimbare prin zone prafuite, dar ar putea face un tur in centrul orasului, ca sa fie admirata in hainele sale noi.

Total – 33%

Atentionare pentru Balanta: Taurul poate aduce la suprafata toate temerile interioare ale acesteia. In timp ce Taurul trebuie sa fie atent pentru ca Balanta poate sadi in el sentimentul de vinovatie. Aceasta relatie este o lectie pe care niciunul nu o va uita vreodata, mai ales daca reusesc sa aduca suficienta intelegere si sensibilitate intre ei. Singurul mod in care ar putea fi fericiti ar fi sa imbratiseze ceea ce ei nu doresc sa accepte in propriile lor lumi interioare. Daca fac acest lucru, va puteti imagina ce Venus complet ar fi?!

Compatibilitate zodie TAUR – SCORPION

Intimitate – 95%

Ca toate semnele opuse, Taurul si Scorpionul pot fi atrasi in nebuneste unul de celalalt, mai mult din cauza naturii sexuale a semnelor lor. Nu ai vedea Taurul plin de sexualitate, dar semnul reprezinta senzualitatea si este guvernat de placerea fizica. Relatia lor este una cu emotii profunde si pasionale.

Orice fel de frustrare sexuala ar putea duce la o abordare destul de intunecata in ceea ce priveste sexul. Scorpionul are aceasta nevoie depresiva de a muri gol si transpirat in bratele unui iubit, in timp ce Taurul are nevoia sa fie iubit la fel mult. Poate suna romantic, dar aceste sentimente sunt de fapt problemele emotionale nerezolvate din cauza vietii sexuale anterioare. Asta nu inseamna ca viata lor amoroasa va fi rea. Dimpotriva. Emotia va fi singurul lucru important, iar sexul este privit mai degraba ca modalitate de conectare, decat ca mijloc de satisfactie personala.

Fiind semene fixe, atunci cand se intalnesc, sunt imposibil de separat. Nici nu e de dorit sa incerce cineva sa ii desparta, caci razbunarea Scorpionului va fi dura.

Incredere – 80%

Scorpionul nu are incredere in nimeni decat in el insusi. Intr-o relatie cu Taurul e nevoie sa construiasca sentimentul de securitate. Nu se poate spune ca Scorpionul este nesigur pe el, dar natura lui emotionala profunda il face sa puna la indoiala motivele fiecaruia, ca sa nu fie ranit.

Daca partenerul Taur este inchis si prea tacut, ar putea trezi natura suspicioasa a Scorpionului, care va incepe cu intrebari obsesive. Acest lucru le va deteriora increderea unul in celalalt. Daca reusesc sa gaseasca acest echilibru minunat, nu ar trebui sa aiba probleme. Pe masura ce devin tot mai intimi, Taurul se va simti suficient de sigur pentru a impartasi tot ceea ce Scorpion vrea sa stie si Scorpionul isi va da seama ca Taurul este stabil si neschimbat si nu il va dezamagi.

Comunicare si intelect – 75%

Ca toate semnele opuse, ele par complet diferite si ca si cand nu au nimic in comun. Totusi, ar trebui tinut cont de faptul ca semnele opuse se completeaza perfect si comunicarea dintre ele ar trebui sa fie interesanta si provocatoare.

In timp ce Scorpionul va merge in profunzime spre a descoperi toate acele lucruri despre care Taurul nu pare interesat, ar putea fi foarte surprins sa descopere ca in spatele naturii Taurului exista o intelegere profunda a tot ceea ce se intampla in jur. La randul sau, Scorpionul ii va arata Taurului care este valoarea vietii din perspectiva sa.

Valori – 99%

Taurul si Scorpionul pretuiesc viata si dragostea intr-un mod pe care niciun alt semn nu il intelege. Profunzimea sistemului lor de valori merge pana la miezul planetei si daca incep relatia pe aceeasi lungime de unda, aceasta ar putea una de lunga durata. Desi perspectivele lor difera in ceea ce priveste valorile materiale si emotionale, nucleul lor este acelasi si orice altceva poate fi ajustat.

Activitati – 85%

Desi Scorpionul este un semn al schimbarii, acest lucru nu inseamna ca nu este foarte lent in rutina lor obisnuita. Ca semn fix, el se aseamana cu Taurul static si inert. Scorpionul are energie, dar cand vine vorba de viata de zi cu zi, el tinde sa repete tiparele. Cu toate acestea, are nevoie si de experiente noi, interesante si uluitoare din cand in cand, dar ar fi bine sa le aiba singur, daca partenerul lor Taur nu este interesat.

Dintre toate activitatile posibile, ei vor alege sa se implice impreuna in cele sexuale sau in cele care au legatura cu placerea fizica.

Total – 89%

Taurul si Scorpionul sunt semne de placere fizica profunda, dar fiecare are propria viziune despre acest lucru. Ceea ce ar putea duce la o relatie posesiva fara nici o iesire, desi probabil ca nici nu ar vrea sa iasa, chiar daca ar putea. Intreaga experienta poate fi prea intunecata pentru partenerul Taur, mai ales daca simtul sau practic este provocat de caracterul Scorpionului.

Compatibilitate zodie TAUR – SAGETATOR

Intimitate – 25%

Atunci cand Taurul se gandeste la sexualitate, Sagetatorul este probabil ultima persoana care ii vine in minte. Cu atitudinea sa copilaroasa, care se schimba odata cu vremea, pare ca nu exista loc pentru vreo activitate sexuala in viata lor. Aceste semne nu isi inteleg sexualitatea. Sagetatorul se va gandi probabil la Taur ca la o persoana care mananca si doarme toata ziua. Nu este nimic sexual aici, nu?

Este interesant, totusi, modul in care doua persoane conduse de doua planete benefice precum Venus si Jupiter par a nu-si gasi impreuna satisfactia sexuala. Si, totusi, ar putea. Ar trebui sa se foloseasca de talentele lor pentru a-si spori placerea sexuala. Daca ar intelege ca sunt doua fiinte care merita respect, ei puteau gasi veriga lipsa pentru o viata sexuala foarte interesanta si implinita. Taurul ar avea grija de partenerul lui Sagetator si ii va mentine starea de satisfactie. In schimb, Taurul ar avea alaturi un suflet vesel care sa stie sa faca relatia lor interesanta.

Incredere – 5%

Semnul Sagetatorului este considerat un sinonim al onestitatii. Este adevarat ca reprezentantii acestui semn nici nu stiu cum sa spuna o minciuna. Cu toate acestea, atunci cand vine vorba de relatii romantice, adesea sufera de un sindrom de Don Juan si nu pot obtine suficienta atentie de la un partener. Taurul gaseste aceasta atitudine respingatoare, iar daca Sagetatorul incepe sa se comporte asa, relatia se rupe.

Increderea intre acesti parteneri nu este ceva ce trebuie pus la indoiala si analizat. Daca au incredere reciproca, pot avea o relatie minunata. Dar nu exista inca nicio garantie cu privire la cat timp ar dura. De obicei, pierderea increderii distruge pur si simplu relatia si ambii vor merge fara regret in directii diferite.

Comunicare si intelect – 50%

Exista atat de multe lucruri frumoase in lume despre care sa vorbeasca. Taurul si Sagetatorul pot profita de acest lucru. Dar daca nu gasesc acest sentiment de bucurie impartasita, nu vor putea comunica. Sagetatorul se va plictisi pana cand Taurul va termina ce are de spus. La fel cum Taurul isi va privi partenerul Sagetatorului ca pe un izvor de idei stupide. Cei doi par din medii diferite si pot aparea dispute din cauza originilor lor.

Valori – 60%

Combinatia Taur – Sagetator poate fi infloritare si plina de iubire si intelegere. S-ar putea sustine reciproc lumile utopice, ceea ce i-ar putea conduce intr-o realitate imaginara, care n-are nicio legatura cu ceea ce este de fapt. Ideea de dragoste si fericire ar deveni ca un drog pentru ei. Spiritul practic al Taurului va rupe de obicei acest tipar si va lovi din plin securitatea Sagetatorului.

Activitati – 20%

Mancarea. Aceasta este singura activitate pe care o pot face impreuna. Ar mai putea fi si altele, dar Taurul este prea atras de ideea de a sta in casa, confortabil, sub patura, in timp ce Sagetatorul ar vrea sa iasa si sa se distreze. Prioritatile lor nu sunt aceleasi. Energia de Foc a Sagetatorului va fi considerata prea obositoare pentru “pamanteanul” Taur.

Total – 50%

Avand in vedere frumusetea lor interioara si intelegerea pe care o impartasesc in cautarea adevarului, cei doi ar putea parea un cuplu perfect. Cu toate acestea, fiecare pozitiv are nevoie de un negativ pentru a-l completa. Iar Sagetatorul si Taurul nici macar nu se atrag. Taurul are nevoie de placeri pamantesti. Nu este usor de inteles de agitatul Sagetator, mereu pe fuga si cu ceva de facut.

Cel mai bun scenariu posibil pentru relatia lor ar fi ca acestia sa se cunoasca foarte bine si sa construiasca o prietenie fara asteptari de ani de zile. In cele din urma, acest lucru ar putea duce la intelegerea profunda care le-ar oferi la amandoi suficienta rabdare pentru a incepe intr-adevar o relatie amoroasa cu viitor.

Compatibilitate zodie TAUR – CAPRICORN

Intimitate – 85%

Taurul si Capricornul pot fi foarte rigizi in ceea ce priveste sexul. Dar tocmai acest lucru i-ar putea face un cuplu perfect. Cu alte semne ale zodiacului, le poate fi greu sa se deschida si sa spuna ce au pe suflet. Cand se intalnesc si se cunosc intim, ambii vor invata ce inseamna sa te relaxezi. Capricornul nu va simti nevoia sa epateze, iar Taurul va renunta la teama ca va fi ranit.

Taurul si Capricornul ar putea avea probleme cu conectarea la un nivel emotional, mai ales daca Capricornul nu se indragosteste de Taur sau are probleme de incredere. Acest lucru va fi amplificat de nevoia Taurului de a fi iubit neconditionat, ceea ce sperie Capricornul.

Abordarile lor diferite fata sex ar putea fi un minus. Taurul are o problema cu initiativa, iar Capricornul ar putea parea neconectat emotional, ceea ce ar duce la frustarea Taurului pe care nu il incanta sexul fara dragoste.

Incredere – 99%

Capricornului nu ii place sa minta. Nici judecata nu e pentru ei. Cand mint, nu fac altceva decat sa experimenteze daca celalalt poate vedea sau nu minciuna. Cand este implicat intr-o relatie, ii place ca lucrurile sa fie clare. Taurul simte cu usurinta acest lucru si va fi suficient de sigur pe el ca sa nu inceapa sa ascunda adevaruri.

Comunicare si intelect – 85%

Desi au naturi diferite, se inteleg foarte bine si se motiveaza sa se dezvolte fiecare in directia necesara. Diferentele lor sunt acolo exact pentru a ii face un cuplu perfect, pentru ca se completeaza reciproc.

Taurul are misiunea de a-l invata pe Capricorn despre semnificatia grijii pe care ar trebui sa o aiba pentru sine. In schimb, Capricornul il va ajuta pe Taur sa-si asume responsabilitatea si sa invete cum sa-si atinga obiectivele fara sa fie distras de emotii.

Nu va fi intotdeauna usor sa se inteleaga, dar, cu suficienta compasiune si deschidere, se pot sprijini unul pe altul intr-un fel in care nici o alta pereche de semne zodiacale nu va putea. La urma urmei, ele apartin elementului Pamant si pot face magie atunci cand isi rezolva diferentele.

Valori – 90%

Cu un simt comun pentru valorile materiale, cei doi pot ajunge departe impreuna. In timp ce Taurul ar crea si motiva, Capricornul ar conduce spre atingerea succesului si a securitatii financiare. Oricare ar fi obiectivele lor, le-ar putea ajunge cu usurinta datorita faptului ca impartasesc aceleasi valori materiale. Cu toate acestea, nu au o astfel intelegere si cand vine vorba de viziunea lor in ceea ce priveste emotiile si familia. Ei ar trebui sa vada partile diferite ale personalitatii celuilalt ca fiind complementare, nicidecum distructive. Astfel vor gasi o modalitate perfecta de a coexista, adaugand valoare unul celuilalt.

Activitati – 85%

S-ar putea spune ca Taurul este lenes, iar Capricornul nu se opreste niciodata din lucru. Dar nu e cazul. Daca vreun semn din zodiac are nevoie de odihna, acela este Capricornul. Ambitia lui acerba il poate epuiza, iar Taurul este acolo pentru a se ocupa de nevoile lui cu o mancare buna si timp pentru odihna si relaxare. Pe de alta parte, daca partea creativa si motivanta a Taurului este trezita de natura stapanitoare a partenerului Capricorn, el va uita de lenevie si va face orice ii sta in putere pentru a-si satisface partenerul. Pe scurt, pot face ceva impreuna, atata timp cat se mentin intr-un echilibru minunat intre munca si odihna.

Total – 89%

Taurul si Capricornul pot avea o relatie atat de profunda incat puterea lor creativa in domeniul material ar putea parea inaccesibila pentru alte semne ale zodiacului. Cu abilitatea de a se completa reciproc intr-o maniera blanda si lenta, ei sunt cel mai plictisitor cuplu din afara. Dar au cea mai interesanta activitate interioara care ramane, totusi, ascunsa de restul lumii. Daca Taurul isi motiveaza partenerul Capricorn si Capricornul ii arata Taurul modalitatea prin care poate reusi, vor avea o viata miraculoasa impreuna.

Compatibilitate zodie TAUR – VARSATOR

Intimitate – 15%

Natura lenta si delicata a Taurului va fi deranjata de natura schimbatoare si neobisnuita a Varsatorului. In cele mai multe cazuri, nici macar nu sunt atrasi unul de celalalt. Cu toate acestea, ei s-ar putea ajuta sa infloreasca, daca lasa deschisa calea unor aventuri sexuale neobisnuite.

Daca tandretea Taurului este proiectata pe distantul si independentul Varsator, motivarea si creativitatea acestuia se vor activa si-l vor energiza. Dar rareori vor ajunge atat de departe, pentru ca par sa caute lucruri diferite intr-o relatie ca sa inceapa una. Taurul ar dori sa aiba un parteneriat sigur, solid, pe cand Varsatorul vrea libertate si lipsa de atasamente de orice natura. Nu este usor pentru ei sa remedieze aceste diferente, pentru ca nu s-ar simti ei insisi intr-o relatie in care isi ignora nevoile primare.

Incredere – 20%

Daca Taurul nu ar fi fost atat de stresat de catre partenerul Varsator, ar fi putut fi deschis si cinstit. Dar Varsatorul nu intelege cu adevarat atitudinea Taurului si, mai ales, teama acestuia ca nu este suficient de bun. Vina si autocritica sunt cele mai dificile trasaturi ale Taurului, iar un Varsator gaseste aceasta atitudine depasita. Cei doi vor sfarsi intr-un cerc de minciuni si neincredere care nu mai pot fi reparate.

Desi pare deschis catre diferente, Varsatorul nu arata Taurului prea multa flexibilitate. Taurul trebuie sa invete sa nu mai gandeasca la consecintele tuturor vorbelor sale, iar Varsatorul trebuie sa renunte la atitudinea lui de a avea dreptate tot timpul. Numai asa, pot construi o relatie bazata pe incredere.

Comunicare si intelect – 10%

Din cauza lipsei de conexiune dintre elementele Pamant si Aer, Taurul si Varsatorul par a nu avea subiecte comune de discutii. Daca Taurul ar intelege nevoia de libertate a Varsatorului, l-ar putea ajuta sa materializeze ceea ce a visat. Dar acest lucru nu se intampla, deoarece Varsatorul rareori vede in Taurul o persoana cu care sa vorbeasca.

Diferentele lor sunt greu de reconciliat, iar cand se indragostesc, fiecare lucru marunt poate deveni o problema enorma si un motiv perfect pentru ca ambii sa se gandeasca la incheierea relatiei. Daca Taurul doreste un gard alb de piatra, Varsatorul vrea un apartament la etajul 67. Daca Taurul doreste compasiune, Varsatorului nu-i pasa de opiniile altora. Daca Taurul doreste sa mearga pe jos, Varsatorul vrea sa cumpere un bilet de avion. Nu vor putea face casa buna impreuna decat daca sunt suficient de flexibili ca sa-si accepte diferentele.

Valori – 1%

In timp ce Taurul pretuieste lucrurile materiale si comportamentul pamantesc, Varsatorul apreciaza libertatea in orice forma. Unul dintre ei vrea sa se aseze, celalalt vrea sa zboare. Nu exista cu adevarat prea multe lucruri pe care le pot face, ci doar sa isi accepte diferentele dintre scopurile si natura lor. Ei pot gasi anumite valori comune doar daca isi pun mintea la lucru in scopul crearii unora.

Activitati – 5%

Pentru o scurta perioada de timp ar putea exista o serie de lucruri frumoase pe care le-ar putea face impreuna. Dupa ce au fost epuizate resursele Taurului, nu mai sunt multe lucruri de facut. Taurul va vizita cu placere un loc ciudat in care nu au mai fost niciodata, dar dupa aceea va dori sa vina acasa si sa aiba o cina pe cinste. Varsatorul nu are aceasta nevoie si vrea sa fie mereu in miscare. Un compromis intre ei este rar intalnit, deoarece satisfactia emotionala pe care partenerul Taur o va primi in schimbul eforturilor lui nu este suficienta.

Total – 11%

Taurul si Varsatorul sunt oameni din doua lumi diferite. Cu toate acestea, exista o asemanare ciudata si o legatura intre conducatorii lor planeteri. Desi sunt multe provocari, aceasta relatie poate avea succes daca se indragostesc profund. Dar se intampla rar, deoarece desi inteleg diversitatea, schimbarea directiei si entuziasmul iubirii, nu se vor intelege reciproc. Taurul are o nevoie excesiva de liniste, iar Varsatorul are nevoie excesiva de aventura. De aceea, de cele mai multe ori, vor merge in directii diferite si vor cauta altceva.

Compatibilitate zodie TAUR – PESTI

Intimitate – 99%

Pestii si Taurul cauta placerea. Taurul reprezinta arta de a face amor, senzualitatea si afectiunea. Pestii reprezinta punctul culminant – orgasmul. Acesta este locul in care Venus, planeta care patroneaza zodia Taur, atinge punctul cel mai inalt, cel mai misterios si cel mai satisfacator. Ambii au abilitatea de a se pierde in bratele celuilalt, de a-si implini visele, de a se satisface in cele mai pure moduri.

Partidele de sex nu sunt creative sau explozive. De fapt, nici nu le pasa, atat timp cat nevoile afective le sunt satisfacute. Ambii se vor simti iubiti, vor primi atentia celuilalt si isi vor gasi sensul in relatie.

Incredere – 80%

Pestii au tendinta sa intre in relatii cu o abordare idealista. Se vor deschide in fata partenerului Taur cand vor realiza cat de stabila si sigura este o relatie cu el. Ambii parteneri, cand sunt in prezenta celuilalt, nu mai simt nevoia sa-si ascunda emotiile.

Pestii sunt semn mutabil si isi pot schimba in mod neasteptat dispozitia, fara vreun motiv anume. Daca se intampla acest lucru, Tarul va sti ca s-a pierdut din incredere. Cand partenerul Peste se plictiseste va incepe sa minta, sa se ascunda, sa caute scuze. Taurul, fie va accepta firea schimbatoare a partenerului sau, fie va pune capat relatiei si isi va vedea de viata.

Comunicare si intelect – 95%

Nici Taurii si nici Pestii nu simt nevoia sa vorbeasca. Dar se vor intelege foarte bine prin comunicarea nonverbala. Vor fi atenti la urmatoarea miscare a celuilat. De aceea, au nevoie de o puternica legatura emotionala pentru a se putea “asculta”.

Creativitatea nativilor din Pesti merge mana in mana cu nevoia de frumos a Taurului. Din pacate, insa, Pestii pierd legatura dintre realitate si fantezie. Vor pierde legatura cu ei insisi si nu vor mai sti cine sunt. Aici intervine Taurul, cu spiritul lor foarte practic si ancorat in realitate, care ar trebui sa-i aduca cu picioarele pe pamant.

Valori – 85%

Pestii sunt atrasi de realitatea emotionala, Taurul de realitatea materiala. Valorile lor sunt destul de diferite, dar impart ceva ce nu are toata lumea – iubirea. Niciun alt semn nu intelege mai bine decat ei ce inseamna iubirea, mai ales daca sunt indragostiti unul de altul.

Activitati – 70%

Principala problema care apare aici este ca Taurul este semn fix iar Pestii semn mutabil. Acest lucru inseamna ca nu se intersecteaza in ceea ce priveste pasiunile. La inceput, Pestii, se vor bucura de hobby-urile celuilalt, dar apoi se vor plictisi. Taurii, in schimb, cand gasesc ceva frumos nu mai vor sa plece de acolo si raman in acel loc pana cand “frumusetea” lucrului/locului respectiv incepe sa paleasca.

Total – 88%

Aceasta este o relatie care se bazeaza pe dragoste totala pana cand se termina. Atat Pestii, cat si Taurul isi doresc romantism, frumusete si vor face tot ce le sta in putere ca sa le aiba. Taurul ii da nativului din Pesti sansa sa se conecteze la realitate. In timp ce Pestii ii arata Tarului ca exista si flexibilitate pe lume. Amandoi vor sa se convinga ca exista dragostea adevarata. Cand relatia ajunge la final, vor sti instinctiv. Orice discutie intre ei va fi redundanta.