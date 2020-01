Conaționalii noștri continuă să revină activ în Orhei datorită unei inițiative a lui Ilan Șor

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Moto: „Însuși numele „Basarabia” țipă sub condeiele rusești”. (Mihai Eminescu”, „Timpul”, martie, 1978) Acum 150 de ani, la Ipotești, într-un fund prăpădit de Moldovă, se năștea cel care avea să devină poetul național al...

Horoscop 2020 SANATATE. Anul 2020 abia inceput are o activitate planetara intensa. Este anul surprizelor, anul redefinirilor, al oportunitatilor. Anul 2020 este un an cu eclipse, cu Luni pline si Luni noi, cu planete retrograde si tranzite cum nu au mai fost de zeci zi chiar sute de ani. Cum te...

Imaginile de securitatea arată că două rachete iraniene, lansate la distanță de aproximativ 23 de secunde, au lovit avionul ucrainean în Iran pe 8 ianuarie, scrie New York Times.

Alăptarea nu este numai un proces de hrănire a bebelușului, ci și o modalitate bună de a fortifica legătura dintre mamă și copil. Însăși Sharon Spink a spus că îi va lipsi apropierea de fiica ei, Charlotte, care a decis că nu mai dorește laptele matern. Copila are 9...

La eveniment a participat conducerea consiliului raional, deputata Marina Tauber, dar și primarul de onoare al orașului Orhei Ilan Șor cu o intervenție live în cadrul evenimentului. “Vă mulțumesc mult că ați venit. Știți bine că eu am acordat o atenție deosebită cetățenilor care au fost nevoiți la un moment dat să plece din țară. Consider că aceasta este cea mai mare problemă. Pentru că poți să construiești drumuri, să montezi becuri, să construiești grădinițe, însă trebuie să ai pentru cine face toate acestea. Pentru oameni, pentru cetățenii care trăiesc în Republica Moldova”, a spus Ilan Șor.

Repatriații în cadrul programului ”Moldova e casa mea” primesc ajutorul financiar unic în mărime de 10 mii lei (500 euro), care se achită la cerere, în două rate. De asemenea, fiecărui beneficiar al programului i se achită lunar, timp de un an de la data înregistrării repatriatului în Registru, câte o sută de lei compensație pentru cheltuielile în transportul urban în raza municipiului Orhei. De asemenea, ei beneficiază și de alte facilități fiscale, inclusiv compensații la achitarea serviciilor comunale în perioada rece a anului, stabilit în mărime de 300 de lei lunar pentru o familie.

