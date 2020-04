Condiția Maiei Sandu pentru a-l sprijini pe Năstase: „Dacă o să treacă în turul doi, o să-l susțin”

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

... precum vă spuneam, se făcea că eram mort. Ba nu, nu eram, ci fusesem. Nu, nici așa nu e bine. Ce înseamnă fusesem? E un aspect al timpului trecut, care nu are nici noapte, nici zi, nici toamnă și nici primăvară. Eram e mai bine, deoarece deși e tot un timp mort, exprimă moartea într-o...

Igor Dodon ne-a obișnuit deja că, atunci când are o problemă în coaliția de guvernare, iese și îi sperie pe PD-iști cu alegerile anticipate. În contextul discuțiilor pe marginea păgubosului acord de credit cu Federația Rusă care generează multe întrebări...

„Suntem în izolare socială acum și nu prea comunicăm. Am avut o discuție câteva săptămâni în urmă între cele 4 partide”

„Noi am optat pentru fracțiune în Parlament și de aici s-a creat această percepție. E firesc ca un partid politic să aibă propria fracțiune. Asta nu înseamnă nimic. În continuare două partide politice pot să colaboreze și să aibă inițiative comune”

„Am spus asta din perspectiva a ceea ce am văzut în sondaje. Acum, evident, lucrurile se pot schimba. Nu știm când vor avea loc alegerile prezidențiale, cum o să arate atunci percepția cetățeanului față de un candidat sau altul.”

Întrebată dacă, în opinia sa, liderul Platformei DA nu are șanse în acest sens, Maia Sandu a declarat că a spus-o bazându-se pe rezultatele sondajelor.

„Dacă o să treacă în turul doi, o să-l susțin”, a spus Maia Sandu în contextul unei potențiale susțineri a candidaturii lui Andrei Năstase pentru alegerile prezidențiale din acest an.

