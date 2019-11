Condițiile puse de PSRM față de blocul ACUM - Guvern FĂRĂ Maia Sandu sau condus de PAS și PPDA

Fracțiunea PSRM a ieșit la declarații după întrevederea cu Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon.

"Noi am discutat cu domnul Președinte. Anterior ne-am convocat și cu fracțiunea Partidului Socialiștilor într-o ședință separată, noi am discutat despre situația politică care s-a creat. Această criză politică nu noi am declanșat-o, dar a declanșat-o doamna prim-ministru Maia Sandu care a decis că singură poate să-și asume responsabilitatea pentru toate lucrurile care sunt în țară.

Ieri s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, însă noi nu suntem pentru alegeri parlamentare anticipate. Noi suntem gata să facem o nouă majoritate parlamentară cu blocul ACUM. Cu alte partide politice noi nu examinăm să facem o majoritate parlamentară, de aceea noi oficial propunem blocului ACUM să constituim o nouă majoritate parlamentară", a declarat Zinaida Greceanîi.

Zinaida Greceanîi a precizat că PSRM pledează pentru formarea unei alianţe cu ACUM, însă în alte condiţii. Ea spune că PSRM nu va mai accepta un Guvern condus exclusiv de ACUM. De asemenea, Zinaida Greceanîi a accentuat că lidera PAS, Maia Sandu, nu va mai fi acceptată la funcţia de premier. „În caz dacă ACUM nu este gata să examineze această posibilitate, noi nu putem admite alegeri parlamentare anticipate. De aceea, vom examina orice candidatură propusă de preşedinte la funcţia de prim-ministru, chiar în cazul în care nu există o majoritate parlamentară”, a subliniat Greceanîi.