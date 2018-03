Conferința interparlamentară dintre Moldova, Ucraina și Georgia în atenția presei internaționale

Conferința interparlamentară de nivel înalt „Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocările actuale de securitate” a devenit subiect de știre pentru mari instituții de presă internaționale. Astfel, amplul eveniment care s-a desfășurat la Chișinău a intrat în vizorul celor de la The Washington Post, Radio FreeEurope, The New York Time, DailyMail și altele.





The Washington Post a scris despre declarația comună emisă de către cele trei țări la sfârșitul conferinței. Parlamentrii și-au exprimat îngrijorarea cu privire la prezența militară în Cele trei republici ex-sovietice.

Radio FreeEurope - Moldova, Georgia, Ucraina vorbesc despre prezența rusă. Este articolul scris de către Radio Europa Liberă. Ca și colegii de la The Washington Post, Radio Europa Liberă a scris despre declarația comună, fâcând și referire la discursurile parlamentarilor din cele trei țări.





Radio FreeEurope a menționat în articolul său și unele poziții ale Rusiei, care spune că trebuie să rămână în Transnistria pentru a asigura pacea și pentru a proteja depozitele de muniție din perioada sovietică.

Totodată, sursa menționată a făcut și o concluzie a relațiilor dintre Rusia și cele trei țări. „Rusia și Georgia au purtat un război scurt în 2008, ceea ce a condus la două regiuni georgiene separatiste, Osetia de Sud și Abhazia, declarând independență. Rusia susține de atunci regiunile din punct de vedere financiar și militar.

The NewYork Time scrie despre conținutul declarației semnată de către cele trei țări. Președinții Parlamentelor Georgiei, Moldovei și Ucrainei au semnat o declarație prin care s-au angajat să promoveze politici de apărare și securitate comune.

Tucson.com a scris in articolul său ceia ce au scris și alți colegi, dar precizând faptul că Rusia are 1.000 de soldați și 500 de pacificatori staționați în transnitria. Totodată, aceștia au introdus și o declarație a președintelui Parlamentului Andrian Candu. „După 26 de ani, Republica Moldova are încă un teritoriu ocupat. Cu aceeași realitate se confruntă Georgia și Ucraina”.

KyivPost a scris despre faptul că liderii din Moldova, Ucraina și Georgia au criticat prezența trupelor rusești în țările lor, declarând că sunt o prezență destabilizatoare în cele trei republici ex-sovietice.

DailyMail a scris despre faptul că Moldova, Ucraina și Georgia au semnat acordurile de asociere cu Uniunea Europeană în 2014, pe fondul criticilor ascuțite din partea Rusiei. Vineri, ei și-au reafirmat angajamentul față de UE, numindu-l „cel mai eficient instrument pentru a asigura prosperitatea, securitatea și dezvoltarea stabilă și democratică pe termen lung pentru țările noastre”. Acordurile facilitează cooperarea comercială și politică și permit cetățenilor să călătorească fără viză în blocul UE.

Business Insider a scris despre faptul că cele trei țări trebuie să își sporească capacitatea de a contracara atacurile hibride, cerând Uniunii Europene și Statelor Unite să le sprijine.

Conferința organizată, în parteneriat cu Consiliul Atlantic la inițiativa președinților Parlamentelor Republicii Moldova, Georgiei și Ucrainei a dezbătut probleme legate de securitatea informațională, energetică, apărare, precum și asigurarea creșterii economice stabile și a statului de drept în regiune. Evenimentul a adunat circa 150 de oficiali și experți de nivel înalt, inclusiv speakeri de Legislative, europarlamentari, reprezentanți ai Congresului SUA, experți notorii internaționali și regionali.

Reprezentanți ai Parlamentelor, ai Congresului SUA, europarlamentari participă la prima Conferință interparlamentară la nivel înalt în probleme de securitate, organizată la Chișinău. De asemenea, pentru dezbateri au venit experți notorii precum sunt vicepreședintele executiv al Consiliului Atlantic Damon Wilson, Anders Aslund, Eurasia Center, Consiliul Atlantic, Directorul Eurasia Center John Herbst, ambasadorul Asif Chaudhry, directorul asociat RUSI, Jonathan Eyal, Ambasadorul Alexander Vershbow, fost secretar general adjunct NATO, alți experți internaționali și regionali.

Sursa: Realitatea.md