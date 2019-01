CONFIRMAT CU PROBE: Platon a plătit campania în presa occidentală împotriva lui Plahotniuc pentru a scăpa de acuzațiile de furtul miliardului

Suntem în pragul Nașterii Domnului. Zi de adevărată bucurie duhovnicească. O zi în care apar, cum am mai spus, zorii mântuirii noastre.

Dacă tot mi-a plăcut în mod deosebit „Forma ruinelor” semnată de Juan Gabriel Vasquez, am comandat repede și „Zgomotul lucrurilor în cădere”, primul volum tradus în limba română al autorului.

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenco!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc.

Liderul transnistrean, Vadim Krasnoselski, a respins categoric posibilitatea, sub orice formă, de reunire a Transnistriei cu Republica Moldova.

Rusia a instalat sisteme balistice care pot transporta ogive nucleare pe litoralul nordic al Mării Negre, lângă graniţa cu Ucraina, ca răspuns la intenţia SUA de a se retrage din Tratatul Forţelor Nucleare Intermediare. În plus, avertizează Ucraina să nu mai facă jocurile...

Jurnaliştii de la Financial Times anticipează că în 2019 procesul Brexitului va fi oprit, iar preşedintele american Donald Trump va fi pus sub acuzare, relatează Agerpres.

La 16 iulie 2016, Dmitri „David” Zaikin, împreună cu angajatul companiei private “Mercury LLC” Morris L. Reid, se întâlnește cu Veaceslav Platon, pentru raportare și coordonarea viitoarelor acțiuni. Întâlnirea are loc în hotelul Metropol din Munich, unde Zaikin și Reid se deplasează direct din Chișinău, după întâlnirea cu Maia Sandu.

Potrivit investigației, de campanie s-a ocupat Dmitri ”David” Zaikin, originar din RSS Ucraineană, care în 1990 a emigrat în Canada. ”La 15 iulie 2016 Dmitri „David” Zaikin se laudă lui Platon că “misiunea de observatori a alegerilor prezidențiale din Republica Moldova “va fi condusă de prietenul său, care e vicepreședinte al APCE”. Zaikin i se laudă lui Platon și că “a lobbat prin lordul Astor of Hever discuții în Camera Lorzilor a Marii Britanii, în care acesta îl învinuiește orchestrat pe Plahotniuc, pentru a-l disculpa pe Platon, de furturile din sistemul bancar al Republicii Moldova, fapt despre care îi raportează lui Platon. Imediat, Platon îi retrimite informația lui Țopa, pentru a fi tirajată în presa subordonată lui”, notează Zeppelin.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)