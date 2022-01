Conflict de interese? Președintele CC, Domnica Manole a fost numită de PAS membru al Comisiei de la Veneția

Domnica Manole a fost numită de PAS ca reprezentant al R. Moldova la Comisia de la Veneția.

”Doamna Domnica Manole este membru al Comisiei de la Veneția, iar Olesea Stamate este membru supleant al Comisiei. Am sunat-o și am întrebat-o dacă acceptă această funcție, și dumneaei și-a luat timp de a se gândi și apoi am revenit la Dumneaei cu un apel și am întrebat-o dacă acceptă, a acceptat, i-am mulțumit și am făcut desemnările. În noiembrie au fost făcute aceste numiri. Informația este pe site-ul Comisiei de la Veneția”, a declarat la un post TV, ministrul Justiției, Litvinenco.

Domnica Manole este vinovată și de cel puțin două condamnări ale Republicii Moldova la CEDO. Este vorba de dosarele Hyde Park și alții v. Republica Moldova (hotărârea CEDO a fost emisă la 31 martie 2009) și hotărârea Avram si Alții v. Moldova din 5 iulie 2011. Din cauza acestor condamnări, Guvernul Republicii Moldova a fost obligat să achite despăgubiri din buzunarele cetățenilor de peste 50 de mii de euro.