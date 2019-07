„Conflict transnistrean” sau Război de Independență?

Rareș Bogdan, vedeta Realitatea TV, face o propunere șoc. El cere arestarea unor politicieni de prim rang, printre care Traian Băsescu, Ludovic Orban și Anca Boagiu, sub acuzația de subminare a economiei naționale.

Cartea unui autor de bestseller din Israel, a fost tradusa in Rusia omițându-se fragementul despre ”Putin minicinosul” și distorsionându-se capitolul despre invazia din Crimeea.

Cu toate acestea regiunea de Est a R. Moldova, numită Transnistria, continuă să fie ocupată de Federația Rusă care nu dorește să-și retragă forțele militare. Pentru a nu-i supăra pe ruși noi (politicienii moldoveni și presa) continuăm să perpetuăm falsul istoric întitulat „conflictul transnistrean”. Ceea ce noi numim „conflict transnistrean” sau „conflictul armat de la Nistru” a fost în realitate un război de agresiune din partea Rusiei și un război de apărare din partea R. Moldova. Acest adevăr a fost probat în diferite documente naționale și internaționale. Astfel, așa-zisul „conflict transnistrean” a fost în realitate Războiul nostru de Independență , un război în care am vărsat sânge dar pe care l-am pierdut. Când spunem „conflictul armat de la Nistru” trebuie neapărat să spunem și între cine a avut loc acest „conflict armat” și ale cui erau tancurile...

