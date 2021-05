Conflictul Israel-Palestina. Bombardamentele continuă: Momentul în care clădirea care adăpostea sediile unor redacții internaționale se prăbușește

Un bloc turn din Gaza unde se aflau sediile redacțiilor Associated Press și Al Jazeera s-a prăbușit ca urmare atacurilor aeriene lansate de armata israeliană. Clădirea fusese evacuată înainte de lansarea atacului de sâmbătă, proprietarii fiind avertizați din timp, relatează Reuters și BBC.

În blocul turn care s-a prăbușit se mai aflau și alte birouri și apartamente. AP îl citează pe proprietarul clădirii Jawwad Mahdi spunând că i s-a transmis să se asigure că toată lumea este evacuată cu o oră înaintea bombardamentelor. Armata israeliană nu a comentat.



Oh my god. The building where al Jazeera’s office is housed has just been taken down by Israeli airstrikes. There was a warning and evacuated. It houses offices and private homes. I can’t believe it. pic.twitter.com/Q4luRYk9H9