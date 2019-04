Confruntarea finală Poroșenko-Zelenski va avea loc pe un stadion cu 70.000 de susținători

„Regulile dezbaterii sunt formulate de legea privind alegerile prezidențiale, va rog s-o citiți. Aceasta poate apărea pe postul televiziunii publice, cu difuzare pe toate canalele de televiziune, pentru zeci de milioane de oameni. Acestea sunt reguli deja stabilite. (Daca vor) pe stadion, stadion atunci sa fie. Vă aștept, Vladimir Aleksandrovici (Zelenski)”, a spus Poroșenko.

Actualul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko, a fost de acord să organizeze o dezbatere cu Vladimir Zelenski, adversarul său din alegerile prezidențiale, pe stadionul olimpic din Kiev, care are o capacitate de 70.000 de locuri. Declaratia sefului statului a fost facuta în cadrul unui mesaj video postat pe pagina sa de Facebook.

