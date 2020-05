Confuzia creată de panglica Sf. Gheorghe

Nu este clar dacă în mod intenţionat sau pur şi simplu din întâmplare. În primul rând, panglica în sine este de natură să creeze confuzie. Apărută în timpul Rusiei ţariste, ea a devenit un simbol al armatei ruse, fiind ataşată decoraţiei „Sfântul Gheorghe”. La începutul perioadei sovietice a dispărut - nici nu avea cum să se întâmple altceva cu un simbol ţarist - pentru a fi reactivată în 1941. În faţa invaziei naziste, Stalin a căutat să mobilizeze toate resursele aflate la îndemână, inclusiv la nivel simbolic. Panglica negru-portocalie a Sfântului Gheorghe a reintrat astfel în spaţiul public de la Moscova - deşi nu sub denumirea ei originală -, fiind folosită pentru diviziile de gardă şi anumite decoraţii. Decoraţia „Crucea Sfântului Gheorghe” a fost reînfiinţată în Federaţia Rusă abia în 1998 - cu tot cu panglică. Iar de câţiva ani, campaniile de purtare a acestei panglici sunt legate de reabilitarea sau promovarea imaginii Uniunii Sovietice în legătură cu cel de-al Doilea Război Mondial. Anume în acest punct apar confuziile. Ce simbolizează, de fapt, panglica rusească a Sfântului Gheorghe? Amintirea Imperiului ţarist şi a teritoriilor ocupate de acesta prin nenumărate războaie? Faptul că sub culorile acestei panglici au fost deznaţionalizate şi rusificate zeci de popoare în decursul secolului al XIX-lea? Ori poate panglica Sfântului Gheorghe simbolizează în prezent Armata Roşie „eliberatoare”? Mai degrabă această panglică pare să simbolizeze imperialismul pornit de la Moscova, indiferent că este ţarist sau sovietic. Liga tineretului rus de la Chişinău distribuie azi aceste panglici ale Sfântului Gheorghe, susţinând că reprezintă un simbol al victoriei din al Doilea Război Mondial. Din punctul lor de vedere, chestiunile sunt clare: naziştii au fost răi, sovieticii au fost buni. Eu zic că au fost la fel de răi şi sovieticii, şi naziştii.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Timpul Liber 8 Mai 2020, ora: 14:27

Daca esti in cautare de nume de baieti la moda in 2020, acest articol este pentru tine. Vei afla care sunt numele de baieti la moda in 2020, in diverse tari ale lumii.