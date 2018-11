Congresul SUA a fost înștiințat că Rusia NU RESPECTĂ legea privind controlul armelor chimice. Va urma al doilea pachet de SANCȚIUNI

Facebook a transmis luni că a decis să retragă anunţul antiimigraţie promovat de Partidul Republican american în campania pentru alegerile de la jumătatea mandatului, reţeaua de socializare motivând că acest anunţ are un 'conţinut senzaţionalist' care excede politicile de...

Horoscop 7 noiembrie 2018. Ziua de azi se află sub culorile optimismului pentru această zodie care poate încasa foarte mulți bani.

FIFA se pregateste sa produca o schimbare uriasa in fotbal. Mondialul se va extinde de la 32 de echipe la 48.

Creșterea capacităților economice și militare ale Chinei, precum și comportamentul agresiv al Rusiei, au făcut ca Occidentul să se trezească din nou în fața realităților Războiului Rece. Dar, conform generalului Joseph Dunford, președintele Joint Chiefs of Staff, este prea...

La trei luni de la adoptarea primului pachet de sancțiuni, pe 27 noiembrie poate fi aprobat un al doilea pachet, mai substanțial. Aceasta implică riscul scăderii nivelului relațiilor diplomatice bilaterale, sau chiar suspendarea acestora, o interdicție totală a exporturilor către Rusia din SUA, cu excepția produselor alimentare și a importurilor in Statele Unite de mărfuri rusești, inclusiv petrol și produse petroliere, interdictia companiilor aeriene controlate de guvernul rus sa opereze pe teritoriul SUA si blocarea de catre Washington a operatiunilor de credit destinate Moscovei prin intermediul organizațiilor financiare internaționale.

„Administrația Trump trebuie să acționeze rapid pentru a susține determinarea sa. Indeciziile contribuie doar la o mai mare agresiune rusă – a spus Royce. Este inacceptabil faptul că administrația nu are planuri sau calendar de acțiune pentru a doua rundă de sancțiuni obligatorii, care sunt prevăzute de legislația Statelor Unite“.

