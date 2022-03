Consecințele războiului declanșat de Putin zguduie Rusia: Liderul de la Kremlin este izolat și mort din punct de vedere moral. Se transformă într-un Stalin al secolului 21

”Vladimir Putin este izolat și mort din punct de vedere moral. Se transformă într-un Stalin al secolului 21, recurgând mai mult ca oricând la minciuni, violență și paranoia acasă”, scrie publicația The Economist cu referire la Hotnews.ro.

Coverul este puternic și extrem de inspirat. Jurnaliștii fac trimitere la metamorfoza lui Putin vorbind despre Stalinizarea Rusiei, cu trimitere directă la absurda pledoarie a liderului de la Kremlin privind invadarea Ucrainei.

