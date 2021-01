Consilierii din Dubăsari care l-au suspendat din funcție pe cumătrul lui Dodon, citați la CNA

„Cu toții ne amintim despre filmulețele in care Filipov corupea alegătorii din regiunea Transnistreană. Iar după ce munca i-a fost răsplătită, făcându-l Președintele raionului, s-a transformat într-un fel de "boieraș" la el acasă. Din fericire, mai sunt oameni care nu pleacă capul doar să nu fie tăiat de sabie, așa cum putem spune despre consilieri raionului Dubăsari. Aceștia au înțeles că trebuie să-și facă dreptate singuri, luând atitudine față acțiunile nocive ale președintelui raionului. Din păcate, această încercare s-a soldat cu intimidarea aleșilor locali, fiind târâți imediat prin instanțele de drept. Mă miră cum de regimul controlat nu au făcut-o public, așa, ca să le fie de învățătură și altora”, adaugă Macari.

