Consilierul lui Clotilde Armand (USR) are două crime la activ. A stat 14 în pușcărie pentru omor cu cruzime și premeditare

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, și-a luat drept consilier de bază pe Daniel Doboș, de la USR Turda, pe care îl prezintă peste tot ca fiind un apropiat ei, dar viitor șef al Poliției Locale Sector 1. Nimic deosebit până aici, numai că acesta a făcut 14 ani de închisoare pentru o dublă crimă.

Astfel, Daniel Doboș, președintele USR Turda, a făcut ani grei de închisoare pentru o dublă crimă pe care a comis-o în Germania, notează turdanews.net. La rândul lui, într-o postare pe Facebook, Doboș a oferit o explicăție pe această temă: „Unele dintre legendele urbane sunt chiar adevărate. Am fost parașutist în Legiunea Străină, am fost Garda de Corp a unui om de afaceri Italian și da, mi-am utilizat chiar și arma din dotare.



Am primit o altă identitate pentru că în România comunistă mi-a fost retrasă cetățenia. Pierre Dassilu există. Sub acest nume am participat la misiuni de lupta…”. În calitate de „gardă de corp”, Doboș a ucis două persoane în două zile diferite. Pentru asta a făcut 14 ani de închisoare.

Loading...

Omoruri cu cruzime și premeditare

Jurnalistul Gelu Florea de la Turda News explică pe larg situaţia juridică a lui Daniel Doboş: „Practic, prin decizia Curţii de Juri a Tribunalului Regensburg din 13.01.1995, pronunţată în Dosarul nr. Ks 203 Js 43848/92, a, b, definitivă la data de 01.02.1996, numitul DOBOŞ NICOLAE-DANIEL a fost condamnat la pedeapsa detenţiunii pe viaţă pentru săvârşirea a două infracţiuni de omor prev. de art. 211 alin. 1 din Codul penal german.

Cu privire la situaţia executării pedepsei, din documentele comunicate de autorităţile germane a rezultat că numitul DOBOŞ NICOLAE-DANIEL a fost arestat preventiv 1213 zile, începutul executării pedepsei fiind la 02.02.1996, 15 ani din pedeapsă fiind ispăşiţi la 07.10.2007.

În fapt, la dată de 08.09.1992, împreună cu o altă persoană, prin cruzime (aşa menţionează instanţa!), l-a omorât pe numitul… cu o puşcă cu alice. La data de 02.10.1992, numitul DOBOŞ NICOLAE-DANIEL, cu premeditare (aşa menţionează instanţa!), l-a omorât prin împuşcare pe numitul… . Prin decizia administrativă a Municipalităţii din Regensburg pronunţată la dată de 29.05.2000 în dosarul nr. 331/04/122/Ml/Re s-a dispus expulzarea imediată a numitului DOBOŞ NICOLAE-DANIEL după eliberarea din închisoare.

Agenți secreți ai statului francez?!

Și dacă tot spune Doboș că e vorba despre „legende urbane”, să mai amintim una, menționată de presă locală: „Pe când era în Legiunea străină franceză, Daniel Doboș cunoaște familia Clotildei Armand. Mai precis, tânăra Clotilde, pe atunci ‘cantonată’ la Vichy – înainte de a urmă studii post universitare la MIT în SUA, îl cunoaște, pe filiera unei rude de a ei, pe membrul Legiunii Străine Daniel Doboș.

Acesta se laudă peste tot că „este agent secret al statului francez cu misiuni speciale”… Tot cu „misiuni speciale” pare să fi fost însărcinată și Clotilde Armand de către același stat francez, chiar dinainte de a-l întâlni pe viitorul soț Sergiu Moroianu, infiltrată apoi în diverse corporații, a ajuns la București, apoi a intrat în politică la USR…”.

Despre o eventuală apartenență la serviciile secrete franceze, presa românească a mai menționat-o în mai multe articole legate de Ambasada Franței și de întâlniri suspecte din acea incintă, menționează ziuanews.ro.

„Fără penali în funcții publice”

„Clotilda l-a luat consilier personal pe unul, Dragoș Doboș, de la USR Turda, care a executat 15 ani de închisoare în Germania. E drept, nu pentru corupție, ci pentru omor (a ucis două persoane). Nu mai zic că diva și-ar fi luat vreo 10 consilieri personali, de zici că e prim-ministru, nu primar de sector.

Adevărul e că referendumul lor FĂRĂ PENALI ÎN FUNCȚII PUBLICE nu se referă la cei numiți, precum consilierii personali, ci doar la cei aleși.

Frumos, nu? Oameni noi în politică…”, scrie fostul șef ANAF, Sebastian Bodu, pe pagina sa de Facebook.