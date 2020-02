E un lenes si minciunos. Nu cunoaste si nu invata. Sa administrezi e mai greu decat sa suieri si sa strigi. Oamenii pleaca de aici inclusiv din cauza "fenomenului Litvinenco". Nu a fost "eroism". Nu au fost niciun "efect pozitiv" dupa actiunea "tipatorilor" de ieri. A fost un spectacol murdar, al unor oameni lenesi si neinspirati. Welcome!„ Dedicație pentru deputatul Alaiba: „Dvs le cunoașteți (aproape) pe toate - vă rămâne să vă purtați ca un Deputat. Deputații sunt mai întâi ai alegătorilor, și doar apoi ai fracțiunilor politice. Deci sunteți oarecum și deputatul meu.” Întrebări pentru Andrei Năstase: - Dl Năsatse, e liberal de dreapta or socialist de stânga? Dacă e liberal atunci ar susține că fiecare industrie trebuie să fie autosuficientă. - Dl Năstase e pro-eurointegrare? Dacă da - atunci să vadă cum gestionează problema transportului public UE. - Dl Năstase în genere înțelege ce vorbește? Or simplu simte criză de atenție publică asupra persoanei sale valoroase.

Actualitate 23 Februarie 2020, ora: 08:27

Luna Noua de astazi are loc in Pesti este primul eveniment major al Lunii in timp ce Soarele se afla in Pesti. Soarele si Luna se intalnesc in aceasta zodie emotionala de apa, ultima destinatie a Soarelui din anul astrologic inceput pe 20 martie 2019 o data cu Soarele in Berbec. Tot aici...