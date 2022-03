Consilierul lui Zelenskiy: „Avem nevoie de alimente, medicamente, ambulanță și evacuare”

Consilierul președintelui Volodimir Zelenskiy, Mihail Podoleac, vorbește despre necesitatea coridoarelor umanitare în Ucraina. „Avem nevoie de alimente, medicamente, ambulanță, evacuare”, spune el.

„Satele și orașele în care sunt staționate coloanele trupelor ruse se transformă imediat în locuri de jaf, jaf, crimă. Avem nevoie de coridoare umanitare – alimente, medicamente, ambulanță, evacuare. Avem nevoie de ajutorul imediat al organizațiilor internaționale, inclusiv OSCE. Destul cu vorbele”, scrie Podoleac pe Twiteer.

The villages & towns where Russian troops’ columns are stationed immediately turn into places of looting, robbery, murder. We need humanitarian corridors - food, medicine, ambulance, evacuation. We need active help of international organizations, including #OSCE. Enough talking