Consilierul Premierului Chicu despre șeful Guvernului din România, Ludovic Orban: „O persoana care se respecta nu poate admite ca cineva din afara sa se implice in treburile interne”

„Desi sint consilier al Prim-ministrului aceasta postare este din nume personal si rog frumos sa fie considerata ca atare.



Citesc de citeva zile informatii despre declaratia atribuita Prim-ministrului Romaniei si constat cu tristete reactiile infantile a unui numar foarte mare de conationali la aceasta declaratie. Nu vreau sa comentez declaratia si de fapt nici nu stiu daca cele relatate reflecta fidel declaratia dlui Prim-ministru. Sper insa ca ceva a fost inteles gresit deoarece nu as vrea sa ajung sa constat ca Romania are probleme mai mari decit credeam eu. Dar nu pot sa nu reactionez la numarul extraordinar de mare a celor care se bucura de faptul ca Guvernul tarii sale este improscat cu noroi. Dupa mine lucrul acesta este josnic. Caci o persoana care se respecta pe sine si isi respecta tara, chiar si atunci cind este un critic vehement al propriului Guvern, nu poata sa admita ca cineva din afara sa se implice in treburile interne.”

Nicolae Eșanu (https://www.facebook.com/nicolae.esanu.50/posts/2817061218356469)