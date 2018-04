Constantin Codreanu: Am intrat în luptă pentru a asigura o victorie a unioniștilor în fața socialiștilor

Constantin Codreanu, candidat la Primăria Municipiului Chișinău, a declarat că îl va învinge în turul doi socialistul înscris în cursa pentru fotoliul de primar.

„Este foarte important ca noi, mișcarea unionistă, să nu acceptăm să vină la Primăria Chișinău un socialist, un anti-unionist convins, un minidodon care ar izola Chișinăul la fel cum a făcut și Dodon cu R.Moldova. Am intrat în această luptă, vreau să intru în turul doi, și sunt convins că o să îl bat pe candidatul socialiștilor, să asigur o victorie importantă pentru noi, unioniștii, în anul în care marcăm centenarul Marii Uniri”, a spus Codreanu într-un interviu oferit pentru adevarul.ro.

În opinia acestuia, candidatul socialist este susținut prin propaganda distribită pe canalele media deținute de Federația Rusă în R.Moldova: ”Ceban este ajutat și de o propagandă foarte acerbă din partea Moscovei, care controlează peste 80% din spațiul media din R. Moldova, și acesta este marele nostru dezavantaj în acest moment , aceasta este starea de lucru din ultimii ani. Unii oameni creed că în România nu există decât sărăcie, țigani, homosexuali și drumuri proaste, asta le este insuflat de presa controlată de limbă rusă”.





Candidatul mișcării unioniste a mai declarat, de asemenea, că forțele politice care privesc spre Est și Uniunea Europeană nu au răspuns apelului la dialog în vederea identificării unui candidat unic al dreptei. ”Noi am încercat să avem discuții cu toți cei care se declară de dreapta, deși în R. Moldova nu prea putem vorbi despre ideologii în adevăratul sens al cuvântului, dar cu toți care privesc spre vest – spre România și spre Uniunea Europeană. Și, din păcate, nu am avut deschidere din partea acestor partide.Suntem convinși că, dacă am fi avut un candidat comun, am fi avut o luptă mai simplă, un rezultat previzibil, iar un om care să nu era controlat nici de Dodon, nici de Plahotniuc, ar fi ajuns în fruntea primăriei. Eu, ca unionist, sunt construit să văd lucruri care ne unesc, nu luccruri care ne separă, și așa cum am făcut și la alegerile prezidențiale, când am susținut-o pe Maia Sandu, așa ne-am fi dorit să facem și acum, să o susținem pe Maia Sandu, care ar fi avut toate șansele să obțină fotoliul de primar, aici nimeni nu are niciun dubiu. Sau am fi susținut pe orice alt candidat care s-ar fi așezat cu noi la masa de negocieri. Regret că Maia Sandu nu a candidat, ea nu a înțeles miza acestor alegeri locale”, a mai spus Codreanu.

