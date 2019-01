Constantin Codreanu anunță schimbări în 2019

Suntem în pragul Nașterii Domnului. Zi de adevărată bucurie duhovnicească. O zi în care apar, cum am mai spus, zorii mântuirii noastre.

Dacă tot mi-a plăcut în mod deosebit „Forma ruinelor” semnată de Juan Gabriel Vasquez, am comandat repede și „Zgomotul lucrurilor în cădere”, primul volum tradus în limba română al autorului.

Uniunea Europeană ar urma să amâne Brexitul până cel puțin în luna iulie, considerând că premierul britanic Theresa May nu va obține aprobarea Parlamentului în ceea ce privește acordul negociat de Londra și Bruxelles.

În ceea ce privește cariera sa politică, parlamentarul anunță: „Prima parte a anului va veni cu schimbări importante pentru mine, care vor avea consecințe în dubla mea activitate politică, atât din România, cât și din Republica Moldova. Le consider necesare și binevenite în vederea realizării obiectivelor mele politice punctuale, precum și a obiectivului general care m-a motivat să fac politică”. Cât despre formula corectă de relaţie diplomatică pe care ar trebui s-o aibă România cu Federaţia Rusă pe marginea „subiectului Republica Moldova”, deputatul a declarat că este nevoie de un dialog cu Moscova.

„Este un an aglomerat din punct de vedere electoral. Mi-aș dori să avem la Cotroceni un președinte care să sprijine reunificarea, un bun român. În egală măsură, mi-aș dori să avem măcar un europarlamentar care să promoveze deschis și asumat mesajul unionist la Bruxelles. În Republica Moldova, urmează o perioadă sumbră. Există riscul unei coaliții post-alegeri parlamentare care să federalizeze cel de-al doilea stat românesc și să îl poziționeze definitiv sub suzeranitatea Țarului de la Kremlin”, a declarat Constantin Codreanu.

