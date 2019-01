Constantin Codreanu donează cărți românești în bibliotecile din Basarabia

Președintele Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor din cadrul Camerei Deputaților a Parlamentului României, deputatul Constantin Codreanu continuă seria donațiilor de carte din cadrul Campaniei “100.000 de cărți pentru Centenar”.



Ultima din această lună a avut loc în una dintre cele aproape 200 de localități care au votat Declarații de ReUnire, în 2018, în Măgurele, Gimnaziul „Vasile Bădiu”.

Măgurele din raionul Ungheni este înfățită cu localitatea cu același nume din România. Aici se găsește bustul marelui om de stat, Daniel Ciugureanu.

„Le mulțumesc domnului primar Sergiu Bodrug și doamnei director Alexandra Roșca pentru grija pe care o poartă tinerei generații și pentru deschiderea de care au dat dovadă atunci când am vorbit despre donația de carte românească! Ca de fiecare dată, am luat cu mine și un tricolor pe care l-am lăsat la gimnaziu ca semn de referință pentru tot ceea ce este românesc. I-am invitat pe copiii din Măgurele să viziteze Parlamentul României, așa cum au făcut-o elevii din alte instituții în care am fost cu donații anul trecut, angajându-mă să suport toate costurile aferente, bineînțeles”, a transmis parlamentarul Codreanu.

Anterior, Constantin Codreanu a făcut donații în alte biblioteci rurale, între care cele din satul Hârcești, raionul Ungheni, Văsieni, raionul Ialoveni, dar și alte localități din Sângerei și Cahul.

„În februarie, vom relua donațiile. Există deja o listă de solicitări pe care trebuie să le onorez. În același timp, vă readresez, dragi prieteni, invitația de a dona noi volume, fie că vorbim de persoane fizice, fie că vorbim de edituri, așa cum a fost cazul generosului nostru partener - Grupul Editorial Litera, căruia îi mulțumim public de fiecare dată!”, a anunțat deputatul Constantin Codreanu.

Campania ,,100.000 de cărți pentru Centenar”, inițiată de către Constantin Codreanu vizează biblioteci rurale din Republica Moldova confruntate cu un deficit acut de carte românească.

Timpul.md