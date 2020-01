Constantin Codreanu reacționează la acuzațiile la adresa Consulatului României de la Bălți

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Moto: „Însuși numele „Basarabia” țipă sub condeiele rusești”. (Mihai Eminescu”, „Timpul”, martie, 1978) Acum 150 de ani, la Ipotești, într-un fund prăpădit de Moldovă, se năștea cel care avea să devină poetul național al...

Doi deținuți de la Penitenciarul nr.2-Lipcani intenționau să evadeze printr-un tunel săpat sub zidul închisorii, dar au fost prinși până să-și pună planul în practică.

PS: În legătură cu cele descrise mai sus am solicitat un punct de vedere Consulatului General al României din Bălţi pe adresa de email oficială (balti@mae.ro) şi nu am primit răspuns. Dar înainte să-mi răspundă mie, să binevoiască să le elibereze studenţilor basarabeni vizele de şedere pentru studii.

În cazul cetăţenilor moldoveni cu reşedinţa în municipiul Bălţi, ei trebuie să se adreseze Consulatului General al României care funcţionează pe str. Sfântul Nicolae nr. 51 din oraşul în care s-a născut marele actor român Colea Răutu. Funcţionează este un fel de a spune. Când studentul care a depus dosarul de viză pentru studii şi nu primeşte niciun răspuns timp de două săptămâni, iar sesiunea bate la uşă, este nevoit să vină cu căciula în mână la consulat să întrebe dacă este gata hârtia cu care să se întoarcă în România. La simpla întrebare, o funcţionară se răsteşte invariabil în limba rusă că nu are niciun termen în legătură cu eliberarea documentului atât de necesar studentului.

5. Vă anunț, dragi prieteni, că am reușit, cu această ocazie, să stabilim cu domnul Consul câteva acțiuni comune pentru luna viitoare, atunci când voi reveni în Republica Moldova. Prin urmare, dacă mai există anumite aspecte pe care ați vrea să mi le semnalați cu privire la activitatea Consulatului nostru de la Bălți și pe care să le pot discuta cu domnul Dumitrescu, vă rog să o faceți. Vă mulțumesc anticipat!

4. Am înțeles că va exista și un răspuns oficial din partea MAE pe marginea acestei situații. Este bine să existe solicitări de intervenții și explicații pe diverse spețe. Este la fel de bine ca instituțiile statului român și funcționarii acestuia, angajați ai cetățenilor, să se comporte responsabil și să răspundă oricăror nemulțumiri semnalate de cetățeni. Acesta este raportul firesc al unei relații instituții-cetățeni.

2. Am avut o discuție cu E.S. domnul Petrișor Dumitrescu, consul general al României la #Bălti. Domnia sa a infirmat cele expuse în articol de Mihai Dumitru și m-a asigurat că nu există un blocaj legat de eliberarea vizelor. Am verificat chiar câteva cazuri individuale semnalate în grupul “Admitere România”. În prezent, în sistem, mai sunt doar 20 de dosare în proces de soluționare.

1. Am considerat oportun să reacționez la acest articol pentru că, dincolo de orice, vorbim de interfața statului român cu care interacționează românii din Republica Moldova și de imaginea noastră ca stat. În plus, de fiecare dată când vorbim de situații în care ar fi afectați tineri care vor să studieze în România, empatia mea ca fost bursier al statului român e maximă.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)